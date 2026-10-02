तीन दिन तक मोबाइल ठीक नहीं किया तो तलवार लेकर पहुंचा ग्राहक... दुकानदार को देने लगा धमकी, Video

मोबाइल ठीक कराने के लिए दुकान पर फोन दिया था. तीन दिन बीत गए, लेकिन मोबाइल ठीक होकर नहीं मिला. ग्राहक को इतना गुस्सा आया कि वह सीधे मोबाइल की दुकान पर पहुंचा, उसके हाथ में तलवार थी. उसने दुकानदार को तलवार दिखाकर धमकाया. दुकान में मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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मामला महाराष्ट्र के नागपुर के पारडी इलाके का है. पुलिस ने मोबाइल रिपेयरिंग को लेकर हुए विवाद के बाद तलवार लेकर दुकान पर पहुंचे युवक को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान सूरज वाघमारे के रूप में हुई है. उसके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं.

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पुलिस का कहना है कि सूरज वाघमारे ने अपना मोबाइल रिपेयर कराने के लिए पारडी इलाके में पवन घुमडे की दुकान पर दिया था. तीन दिन हो चुके थे, लेकिन मोबाइल की मरम्मत पूरी नहीं हुई थी. मोबाइल वापस नहीं मिलने से ग्राहक नाराज था. इसी को लेकर विवाद बढ़ गया.

आरोप है कि सूरज दुकान पर तलवार लेकर पहुंचा और दुकानदार को धमकाया. मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पर ग्राहक फोन की समस्या लेकर पहुंचते हैं. लेकिन यहां जब एक ग्राहक तलवार लेकर पहुंच गया तो हड़कंप मच गया.

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वीडियो में युवक तलवार के साथ नजर आ रहा है. घटना के दौरान दुकान पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इसी बीच किसी ने घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया. पारडी पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ पहले से भी कई मामले दर्ज हैं. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि उसके खिलाफ पहले किन मामलों में कार्रवाई हुई थी और इस घटना में तलवार कहां से लाई गई.

पुलिस ने घटना से जुड़े वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर भी जांच शुरू की है. पूरे मामले की शुरुआत एक मोबाइल की रिपेयरिंग में हुई देरी से हुई थी. ग्राहक ने अपना फोन ठीक कराने के लिए दुकान पर दिया था. तीन दिन तक मोबाइल ठीक नहीं होने के बाद वह नाराज हो गया. पारडी पुलिस थाने की इंस्पेक्टर नंदा बर्वे के मुताबिक, मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और आगे की जांच की जा रही है. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि विवाद के दौरान हुआ क्या था. आरोपी के पास तलवार कहां से आई.

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