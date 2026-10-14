Sev Tamatar Ki Sabzi: घर में नहीं है कोई सब्जी? 1 कटोरी बेसन से बनाएं नूडल्स वाली सेव टमाटर की चटपटी सब्जी, उंगलियां चाटते रह जाएंगे

अक्सर कई बार ऐसा होता है कि फ्रिज में कोई हरी सब्जी मौजूद नहीं होती या फिर रोज-रोज वही एक जैसी सब्जियां खाकर मन ऊब जाता है. ऐसे में अगर आप कुछ झटपट, तीखा और बेहद स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं, तो 1 कटोरी बेसन से बनने वाली नूडल्स जैसी सेव टमाटर की सब्जी एक सबसे बेहतरीन विकल्प है.

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राजस्थान और गुजरात की यह बेहद लोकप्रिय डिश न केवल 10 से 12 मिनट में तैयार हो जाती है, बल्कि इसका खट्टा-मीठा और तीखा स्वाद हर किसी को उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देता है. अगर आपके पास बाजार वाली नमकीन या सेव नहीं है, तो भी आप घर पर ही बेसन से झटपट नूडल स्टाइल सेव तैयार करके यह रसीली सब्जी बना सकते हैं. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि और सीक्रेट टिप्स!

सामग्री:

बेसन नूडल्स (सेव) के लिए:

1 कप बेसन

1/2 छोटा चम्मच अजवाइन

1/2 छोटा चम्मच हल्दी और लाल मिर्च पाउडर

1 बड़ा चम्मच मोयन के लिए तेल

स्वादानुसार नमक और आवश्यकतानुसार पानी

चटपटी ग्रेवी के लिए:

3 मध्यम आकार के पके लाल टमाटर (बारीक कटे हुए)

1 छोटा चम्मच जीरा और राई (सरसों के दाने)

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2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक (बारीक कटा या कद्दूकस किया हुआ)

1/4 छोटा चम्मच हींग

1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर

1 छोटा चम्मच धनिया-जीरा पाउडर

1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला

2 बड़े चम्मच तेल या देसी घी

स्वादानुसार नमक और ताजा हरा धनिया

बनाने की शॉर्ट विधि:

एक कटोरी बेसन में अजवाइन, हल्दी, लाल मिर्च, नमक और 1 चम्मच तेल डालकर मिला लें. थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा लेकिन बहने जैसा बैटर तैयार कर लें. (इसे आप झारे, छेद वाले चम्मच या एक दूध की थैली/पाइपिंग बैग में भरकर नूडल्स की तरह कड़ाही में तल सकते हैं या सीधे ग्रेवी में भी तोड़ सकते हैं).

कड़ाही में तेल गर्म करें. बैटर को छेद वाले झारे या थैली में कट लगाकर सीधे गर्म तेल में गिराएं और नूडल्स की तरह पतली-पतली सेव तल लें. 1-2 मिनट में क्रिस्पी होने पर निकाल लें.

एक दूसरी कड़ाही में 2 चम्मच तेल गर्म करें. इसमें राई, जीरा और हींग का तड़का लगाएं. अब अदरक और हरी मिर्च डालकर 1 मिनट भूनें.

अब कटे हुए टमाटर डालें. साथ ही नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर मिला दें. ढंककर 3-4 मिनट धीमी आंच पर पकाएं जब तक कि टमाटर पूरी तरह गल न जाएं और तेल न छोड़ दें.

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अब इसमें 1.5 कप गर्म पानी मिलाएं और उबाल आने दें. गरम मसाला और बारीक कटा हरा धनिया डालें.

जब ग्रेवी अच्छे से उबल जाए और परोसने का समय हो, तभी तैयार की हुई बेसन सेव को ग्रेवी में डालें और तुरंत गैस बंद कर दें. (पहले से सेव डालकर न रखें, वरना सेव पूरी ग्रेवी सोख लेगी).

गरमा-गरम ढाबा स्टाइल सेव टमाटर की सब्जी तैयार है! इसे रोटी, पराठे या पूरी के साथ परोसें.

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