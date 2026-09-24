Mix Veg Recipe: दही मिलाकर घर पर बनाएं रेस्टोरेंट जैसी मिक्स वेज, नान-रोटी के साथ लगेगी लाजवाब, शेफ अजय ने बताई रेसिपी

Restaurant Style Mix Veg Recipe: शादी-पार्टी और रेस्टोरेंट में मिलने वाली मिक्स वेज सब्जी लोगों को बहुत अच्छी लगती है. शादियों में लोग इसे खूब चटकारे लेकर खाते हैं, लेकिन जब यही सब्जी घर पर बनती है तो लोगों को अच्छी नहीं लगती है. गर्मी और मॉनसून के बाद जैसे मौसम बदलता है, वैसे ही बाजारों में लौकी-कद्दू से हटकर सब्जियां मिलनी शुरू हो जाती हैं.

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अगर आपको भी मिक्स वेज बहुत अच्छी लगती है, लेकिन घर में सब्जी उतनी टेस्टी नहीं बन पाती हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. क्योंकि आज हम आपको घर पर ही रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स वेज बनाने की आसान रेसिपी बताने जा रहे हैं, जो आपके बहुत काम आएगी.सबसे अच्छी बात यह है कि रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स वेज बनाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी.

शेफ अजय चोपड़ा ने रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स वेज की रेसिपी शेयर की है, जो बहुत सिंपल है जिसे फॉलो करके आप आसानी से इसे अपने घर पर तैयार कर लेंगे.

मिक्स वेज बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

फूलगोभी: 1 कप (छोटे टुकड़ों में कटी हुई)

गाजर: 1 मिडियम साइज (तिरछी कटी हुई)

फ्रेंच बीन्स: ½ कप (लंबाई में कटी हुई)

आलू: 2 मध्यम (छोटे क्यूब्स में कटे हुए)

प्याज और शिमला मिर्च: 1 कप (बड़े चौकोर टुकड़ों में कटे हुए)

तेल: 2-3 बड़े चम्मच

मटर: 1 छोटा कप

ग्रेवी और मसाला पेस्ट के लिए:

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टमाटर: 1 कप बारीक कटा हुआ

प्याज: 1 मिडियम साइज, बारीक कटा हुआ

दही: 1 कटोरी

अदरक और हरी मिर्च: 1 बड़ा चम्मच (बारीक कटा हुआ)

जीरा: 1 छोटी चम्मच

सॉस: 1-2 छोटी चम्मच

काजू का पेस्ट: 2 से 3 चम्मच

क्रीम- 1 चम्मच

सूखे मसाले:

धनिया पाउडर: 2 छोटी चम्मच

कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर: 2 छोटी चम्मच

गरम मसाला: 1 छोटी चम्मच

हल्दी पाउडर: ½ छोटी चम्मच

नमक: स्वादानुसार

हरा धनिया: एक मुट्ठी (बारीक कटा हुआ)

कसूरी मेथी-(पानी में भिगोकर रखी हुई)

मिक्स वेज बनाने का आसान तरीका

सब्जी को उबाल लेंगे: सबसे पहले सारी सब्जियों को काट लें और फिर एक पैन में पानी गर्म करें और उसमें नमक मिला दीजिए. इस पानी में गोभी, बीन्स और गाजर डालकर हल्का उबाल लें.

ग्रेवी तैयार कर लेंगे: एक कड़ाही में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, बारीक कटा प्याज डालकर गोल्डन-ब्राउन होने तक फ्राई कर लें. प्याज के भूनने के बाद अब इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर मिला दें. अदरक-लहसुन का पेस्ट भूनने के बाद हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे.

दही-टमाटर मिलाएंगे: सूखे मसाले पकने के बाद इसमें दही डालेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे. जैसे ही दही तेल छोड़ने लग जाएगा, मतलब दही पक चुका है. दही पकने के बाद इसमें बारीक कटा टमाटर डालकर मिक्स कर देंगे, जब टमाटर मैश होने लगे तो इसमें थोड़ा-सा पानी मिला देंगे.

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मटर को पकाएंगे: अब इसमें भीगी हुई कसूरी मेथी को टमाटर में मिला देंगे. भिगोने से कसूरी मेथी की जो कड़ावहट होती है, वो खत्म हो जाती है. इसके बाद कड़ाही में मटर डालेंगे और फिर उसको पानी डालकर गलने के लिए छोड़ देंगे. मटर के ऊपर नमक डाल अच्छी तरह मिक्स कर देंगे.

काजू का पे्स्ट डालेंगे: इस स्टेज पर अब इसमें काजू का पेस्ट डालेंगे और काजू का पेस्ट नीचे लग जाता है, इसलिए इसे लगातार चलाते रहेंगे.

सब्जियां फ्राई करेंगे: जब तक ग्रेवी पक रही है, तब तक शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर को दूसरे में पैन में एक चम्मच तेल डालकर हाई फ्लेम पर हल्का फ्राई कर लेंगे. सब्जियों के ऊपर आधा चुटकी नमक भी डालकर सबको मिला देंगे.

ग्रेवी में सब्जियां मिलाएं: अब ग्रेवी में उबली हुईं सारी सब्जियां मिला देंगे और ऊपर से थोड़ी क्रीम डालकर सबको मिक्स कर देंगे. फिर फ्राई की हुई सब्जियां भी इस कड़ाही में डाल देंगे और ऊपर हरा धनिया, गरम मसाले का पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे.

इस तरीके से करें परोसे

मिक्स वेज को रोटी और पराठे के साथ भी सर्व किया जाता है, लेकिन अगर इस सब्जी के साथ गरम-गरम पूड़ियां मिल जाए तो खाने के मजा दोगुना हो जाता है. इसके अलावा नान के साथ भी मिक्स वेज बहुत मजेदार लगती है.

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