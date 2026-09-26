कालकाजी गैंगरेप के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन, राष्ट्रपति भवन की ओर कूच की कोशिश, पुलिस ने रोका

दिल्ली में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर नागरिकों ने शनिवार दोपहर विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सामने किया गया. प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च निकालने की कोशिश की. हालांकि, दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया. इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया.

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दरअसल, प्रदर्शनकारियों ने हाल की घटनाओं को लेकर नाराजगी जताई. उनका कहना था कि दिल्ली में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

कालकाजी गैंगरेप, छात्रा से छोड़छाड़ के विरोध में प्रदर्शन

दरअसल, दिल्ली के कालकाजी इलाके में हाल ही में एक नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया था. इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ की घटना भी सामने आई. इन घटनाओं के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने का आह्वान किया था.

प्रदर्शन में शामिल नागरिकों ने महिला सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता जाहिर की. उन्होंने इन घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाई और कार्रवाई की मांग की. प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे. रायसीना रोड के दोनों ओर बैरिकेडिंग की गई. रास्ते को बंद कर दिया गया. मौके पर दिल्ली पुलिस के साथ बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई.

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प्रदर्शनकारी जब राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ने लगे तो सुरक्षाबलों ने उन्हें रोक दिया. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे जाने की परमिशन नहीं दी. इसके बाद कई लोगों को हिरासत में लिया गया. प्रदर्शन के दौरान इलाके में काफी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे. सुरक्षाबलों ने बैरिकेडिंग के जरिए प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर लगातार निगरानी रखी.

फिलहाल प्रदर्शन से जुड़े घटनाक्रम के दौरान पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है. प्रदर्शनकारियों ने महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर अपनी बात रखी और राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च करने की कोशिश की थी.

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क्या है पूरा मामला?

दरअसल, दिल्ली के कालकाजी मंदिर के पास आस्था कुंज पार्क में 17 साल की नाबालिग से गैंगरेप हुआ. 21 सितंबर की शाम लड़की अपने 17 साल के दोस्त के साथ मंदिर में दर्शन करने के बाद पार्क गई थी. वहां तीन युवकों ने खुद को पुलिसकर्मी बताया. आरोपियों ने दोनों को धमकाया. इसके बाद लड़की को दोस्त से अलग कर पार्क के सुनसान हिस्से में ले जाया गया. उसके साथ गैंगरेप किया गया. पुलिस ने मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इनमें आसिफ को मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया, जबकि हेमंत और उसके भाई को बाद में गिरफ्तार किया गया.

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