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एशियन गेम्स में क्वार्टर फाइनल की पिक्चर साफ... अफगानिस्तान से भिड़ेगा भारत, पाकिस्तान के सामने ये टीम

भारतीय मेन्स क्रिकेट टीम टीम एशियन गेम्स में लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीतने के इरादे से उतरेगी. श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम का क्वार्टर फाइनल में सामना अफगानिस्तान से होगा. भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल में एंट्री मिली है.

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भारतीय टीम अंतिम-8 में अफगानिस्तान से भिड़ेगी. (Photo: AFP)
भारतीय टीम अंतिम-8 में अफगानिस्तान से भिड़ेगी. (Photo: AFP)

आइची नागोया एशियन गेम्स 2026 में मेन्स क्रिकेट टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल की तस्वीर साफ हो गई है. 26 सितंबर (शनिवार) को ग्रुप-ए का मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ने के बाद नेपाल और अफगानिस्तान ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली, जबकि मेजबान जापान का सफर समाप्त हो गया. वहीं ग्रुप बी से मलेशिया और हॉन्ग कॉन्ग ने अगले दौर में प्रवेश किया.

ग्रुप-ए के आखिरी मुकाबले में नेपाल और जापान आमने-सामने थे. निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में आयोजित इस मैच में नेपाल ने टॉस हारकर पहले पहले बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर में 149/4 का मजबूत स्कोर खड़ा किया. संदीप जोरा और लोकेश बम ने अर्धशतक लगाकर टीम को अच्छी स्थिति में पहुंचाया, लेकिन इसके बाद बारिश शुरू हो गई. लगातार बारिश के कारण जापान की पारी शुरू नहीं हो सकी और मुकाबला बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ.

इस नतीजे का सीधा फायदा नेपाल और अफगानिस्तान को मिला. नेपाल ने इससे पहले अफगानिस्तान को हराकर ग्रुप-ए में बड़ा उलटफेर किया था. वहीं जापान के लिए यह मुकाबला टूर्नामेंट में बने रहने का आखिरी मौका था, लेकिन बारिश ने उसकी उम्मीदें खत्म कर दीं.

ग्रुप-बी में भी बारिश के कारण मलेशिया और ओमान के बीच मुकाबला एक भी गेंद फेंके बिना रद्द हो गया. इस नतीजे के बाद मलेशिया और हॉन्ग कॉन्ग ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली, जबकि ओमान का अभियान समाप्त हो गया.

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प्रारंभिक दौर के मुकाबले खत्म होने के साथ ही क्वार्टर फाइनल का पूरा शेड्यूल सामने आ गया है. भारत का सामना 28 सितंबर (सोमवार) को सुबह 10 बजे से अफगानिस्तान के खिलाफ होगा. इसी दिन भारतीय समयानुसार सुबह 5.30 बजे से पाकिस्तान और हॉन्ग कॉन्ग की टक्कर होगी. वहीं तीसरे क्वार्टर फाइनल में श्रीलंका की भिड़ंत नेपाल से होगी, जबकि चौथे क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश के सामने मलेशिया की चुनौती होगी. ये दोनों मुकाबले 29 सितंबर (मंगलवार) को खेले जाएंगे.

क्वार्टर फाइनल मुकाबलों के शेड्यूल
28 सितंबर- पाकिस्तान बनाम हॉन्ग कॉन्ग, सुबह 5.30 बजे
28 सितंबर- भारत बनाम अफगानिस्तान, सुबह 10.00 बजे
29 सितंबर- श्रीलंका बनाम नेपाल, सुबह 5.30 बजे
29 सितंबर- बांग्लादेश बनाम मलेशिया, सुबह 10.00 बजे

इस तरह ग्रुप मुकाबलों के बाद अब टूर्नामेंट में सीधे नॉकआउट मुकाबलों का दौर शुरू होगा, जहां एक हार टीम को गोल्ड मेडल की दौड़ से बाहर कर देगी. सेमीफाइनल मुकाबले 1 अक्टूबर को खेले जाएंगे. फिर 3 अक्टूबर को गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल मैच होंगे. सभी मुकाबले कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में ही खेले जाएंगे.

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