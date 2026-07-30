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How to Make Pista Katli: बहुत खा ली काजू कतली! अब घर पर देसी घी से बनाएं 2000 रुपये किलो वाली पिस्ता कतली, 3 चीजों से बनकर होगी तैयार

सावन की शुरुआत हो चुकी है. इस मौके पर कई लोग सोमवार का व्रत रखते हैं और भगवान शिव को तरह-तरह के भोग चढ़ाते हैं. अगर आप भी व्रत-त्योहार के लिए बाजार से मिठाई लाने का सोच रहे हैं तो रुक जाइए. यहां हम आपको घर पर ही शुद्ध पिस्ता कतली बनाने की रेसिपी सिखा रहे हैं.

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पिस्ता कतली (Photo: ITG)
पिस्ता कतली (Photo: ITG)

जब भी त्योहारों या खास अवसरों पर मुंह मीठा करने की बात आती है तो काजू कतली का नाम सबसे पहले जेहन में आता है. लेकिन क्या पिस्ता कतली ट्राई की है. कल से सावन की शुरुआत हो चुकी है और तीन दिन बाद पहला सावन का पहला सोमवार पड़ेगा. ऐसे में क्यों न आप घर पर ही भगवान शिव के भोग के लिए पिस्ता कटली तैयार कर लें. ये मिठाई खूबसूरत हरी रंगत, रिच और शाही स्वाद से भरपूर होती है. लेकिन बाजार में यह मिठाई काफी महंगी होती है, साथ ही शुद्धता को लेकर भी डर रहता है. ऐसे में क्यों न आप घर पर ही शुद्ध और ताजी पिस्ता कतली बना लें. आइए जानते हैं इसे घर पर आसानी से बनाने का आसान तरीका.

सामग्री
पिस्ता: 2 कप (बिना नमक वाले)

काजू: 1 कप 

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चीनी: 1.5 कप

पानी: आधा कप

शुद्ध घी: 2 बड़े चम्मच

ग्रीन फूड कलर: 1-2 बूंद (वैकल्पिक, नेचुरल हरा रंग देने के लिए)

चांदी का वर्क: सजावट के लिए (वैकल्पिक)

बनाने की विधि
सबसे पहले पिस्ता और काजू को अलग-अलग या एक साथ मिक्सी के जार में डालें और पल्स मोड पर पीसकर एकदम बारीक पाउडर बना लें. ध्यान रहे कि लगातार मिक्सी न चलाएं वरना मेवे तेल छोड़ देंगे. इस पाउडर को महीन छलनी से छान लें.

एक नॉन-स्टिक पैन में चीनी और पानी डालकर मध्यम आंच पर रखें. इसे तब तक पकाएं जब तक चीनी पूरी तरह घुल जाए और एक तार की चाशनी तैयार हो जाए.

अब आंच को बिल्कुल धीमा कर दें और पिस्ता-काजू का छना हुआ पाउडर चाशनी में धीरे-धीरे डालते जाएं. इसे लगातार चलाते रहें ताकि गांठें न पड़ें.

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अगर आप बाजार जैसा हरा रंग चाहते हैं, तो इस स्टेज पर 1-2 बूंद हरा फूड कलर मिला लें. साथ ही, मिश्रण में 1 बड़ा चम्मच घी डालकर लगातार चलाते हुए तब तक पकाएं जब तक यह पैन छोड़ने लगे और एक डो के रूप में इकट्ठा हो जाए.

गैस बंद कर दें और मिश्रण को बटर पेपर या एक साफ चिकनी थाली पर निकाल लें. जब यह हल्का गुनगुना हो जाए, तो हाथों में थोड़ा घी लगाकर इसे तब तक मलें जब तक यह चिकना और मुलायम न हो जाए.

बटर पेपर पर थोड़ा घी लगाकर इस डो को बेलन की मदद से मनचाही मोटाई में बेल लें. अब इस पर चांदी का वर्क लगाएं और ठंडा होने पर डायमंड या चौकोर शेप (कतली) में काट लें.

---- समाप्त ----
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