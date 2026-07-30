scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जुनैद के पास जंतर-मंतर पर मुफ्त खाना बांटने का पैसा कहां से आया? परिवार ने दी सफाई; गिरफ्तारी पर गाजियाबाद पुलिस ने किया रिएक्ट

जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों को भोजन उपलब्ध कराने वाले जुनैद के परिवार से पुलिस पूछताछ और दस्तावेज जुटाने में लगी है. वहीं जुनैद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर अवैध हिरासत और उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं, जबकि गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तारी की बात से साफ इनकार किया है.

Advertisement
X
जंतर-मंतर पर खाना बांटने वाले जुनैद के परिजनों का बयान (Photo- Screengrab)
जंतर-मंतर पर खाना बांटने वाले जुनैद के परिजनों का बयान (Photo- Screengrab)

दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्र आंदोलन के दौरान भोजन बांटने वाले जुनैद के गाजियाबाद स्थित नाहल गांव वाले घर पर पुलिस ने फंडिंग के सोर्सेज की जांच के सिलसिले में पूछताछ की. परिजनों के अनुसार, पहली रात पुलिस पिता को थाने ले गई और बाद में पहचान दस्तावेज तथा बैंक पासबुक साथ ले गई. वहीं जुनैद ने पुलिस उत्पीड़न, अवैध हिरासत और परिजनों को धमकाने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है.

परिजनों का दावा और पुलिस की कार्रवाई

जुनैद के चचेरे दादा आफताब अली ने बताया कि पुलिस दो बार घर आई थी. पहली रात पिता मुस्तफा को थाने ले जाया गया, जिन्हें ग्रामीणों की बातचीत के बाद छोड़ दिया गया. अगली सुबह पुलिस बैंक पासबुक और दस्तावेज अपने साथ ले गई. इसके अलावा मेरठ में जुनैद की बहन के ससुराल पक्ष से भी पूछताछ की गई.

सम्बंधित ख़बरें

Muhammad Junaid Ranchi student protest
'जंतर-मंतर वाली बिरयानी रांची में भी बंटेगी', झारखंड पहुंच क्या बोले जुनैद
नेहा बोरा ने सवाल पूछने वालों को द‍िया ये जवाब
जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल की पर रांची क्यों नहीं पहुंची नेहा बोरा?
मार्क जुकरबर्ग की माफी पर कंगना खुश. (Photo: PTI)
'भड़काने पहुंच जाते हैं...', जकरबर्ग की माफी पर राहुल को घेर गईं कंगना
Opposition walk out from Monsoon Session meeting
'अमित शाह का बयान ही तो मांग रहे...', सदन के हंगामे पर खड़गे ने सरकार को घेरा
Saurav Das claimed several youtubers entered his house unannounced.
CJP प्रवक्ता सौरभ दास के घर में घुसे यूट्यूबर्स, भड़का विपक्ष

यह भी पढ़ें- जंतर-मंतर पर 'कॉकरोचों' को खाना-पानी बांटने वाले जुनैद अब क्यों रो रहे, क्या अभिजीत दिपके ने अकेला छोड़ा?

भोजन की फंडिंग पर परिवार की सफाई

पुलिस यह जानकारी जुटा रही है कि प्रदर्शनकारियों को भोजन कराने का पैसा कहां से आया. इस पर आफताब अली ने कहा कि जुनैद ने अपनी जेब से चार-पांच हजार रुपये खर्च किए थे, जबकि बाकी मदद दोस्तों और अन्य लोगों ने की. कई लोगों ने नकदी के बजाय सीधे खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई थी.

Advertisement

पुलिस का पक्ष और गिरफ्तारी का खंडन

गाजियाबाद पुलिस अधिकारियों ने गिरफ्तारी के दावों का खंडन किया है. डीसीपी ग्रामीण जोन सुरेंद्रनाथ तिवारी ने बताया कि जुनैद के पिता को केवल सामान्य पूछताछ के लिए मसूरी थाने बुलाया गया था और पूछताछ के बाद उन्हें घर भेज दिया गया था. जुनैद के पिता ने भी वीडियो जारी कर इस बात की पुष्टि की है.

सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जुनैद के गंभीर आरोप

जुनैद की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका के मुताबिक, 24 जुलाई की आधी रात को दिल्ली पुलिस ने उन्हें 5-6 घंटे गाड़ी में बंधक बनाकर रखा और सुनसान जगह छोड़ दिया. याचिका में बिना कानूनी प्रक्रिया के परिजनों को हिरासत में लेने का आरोप लगाते हुए प्रताड़ना पर रोक और स्वतंत्र जांच की मांग की गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    रांची में नेहा बोरा पर फेंकी गई स्याही, AISA के मार्च के दौरान जमकर हंगामा |
    'ASI मैडम' बनकर रोज थाने पहुंचती थी... पकड़ी गई तो कहा- अच्छे घर में शादी करनी थी, इसलिए पहनी वर्दी |
    EMI नहीं भरी तो भी मनमानी नहीं! RBI ने बदले लोन रिकवरी के नियम, जानें अपने अधिकार |
    National Handloom Day पर CM Yogi का सपा पर जोरदार हमला! |
    Ghee in kidney stones: किडनी में पथरी है तो क्या घी खाना चाहिए या नहीं? डॉक्टर ने बताया |
    Dell के नए लैपटॉप हुए लॉन्च, कीमत ₹79,990 से शुरू! |
    भारत से भिड़ने से पहले श्रीलंका को डबल झटका... कुसल मेंडिस टेस्ट सीरीज से बाहर, ये धुरंधर भी चोटिल |
    छत की वाटर प्रूफिंग में कितना खर्चा आता है? जिसके बाद नहीं आएगी सीलन |
    सीधी-सादी हैं निरहुआ की पत्नी, शोबिज से दूर संभाल रहीं गृहस्थी, इतने बड़े हैं तीनों बच्चे |
    काजल राघवानी ने पवन सिंह पर लगाया बड़ा आरोप
    Advertisement