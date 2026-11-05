scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

How to Make Phuljadi Mithai: लड्डू-पेड़े छोड़ें, खोया और चीनी से इस दिवाली बनाएं वायरल फुलझड़ी मिठाई, खाने में लगेगी बहुत ही टेस्टी

How to Make Phuljadi Mithai: दिवाली पर घरों में लड्डू, पेड़े और बर्फी तो सभी बनाते हैं लेकिन पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर एक अनोखी मिठाई खूब ट्रेंड कर रही है जो दिखने में बिलकुल फुलझड़ी जैसी लगती है. लेकिन ये जलाने नहीं बल्कि खाने के लिए है और ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है. यहां हम आपको इसे बनाने का तरीका बता रहे हैं.

Advertisement
X
फुलझड़ी वाली मिठाई (Photo: ITG)
फुलझड़ी वाली मिठाई (Photo: ITG)

दीवाली का त्योहार हो और घर में तरह-तरह की मिठाइयां न हों, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. इस बार दिवाली पर पारंपरिक लड्डू और पेड़े छोड़कर कुछ नया और ट्रेंडिंग ट्राई करें, जो सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी वायरल हो रही है. जी हां, हम बात कर रहे हैं फुलझड़ी मिठाई की जो दिखने में बिल्कुल फुलझड़ी जैसी अनोखी और आकर्षक लगती है और खाने में बेहद स्वादिष्ट और रिच होती है.

इसे शुद्ध खोये और चीनी से बहुत आसानी से घर पर बनाया जा सकता है. बच्चे हों या बड़े, यह अनोखी मिठाई देखते ही खुश हो जाएंगे. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि और सीक्रेट टिप्स...

आवश्यक सामग्री:

सम्बंधित ख़बरें

Rhea Badal Wedding Look
J&K के राजकुमार की पंजाबी दुल्हन के चर्चे, आनंद कारज में लगीं सुंदर
Dhanteras 2026 (Photo: ITG)
घर में बरकत के लिए धनतेरस पर करें ये 10 काम, बनी रहेगी सुख-समृद्धि
Sara Tendulkar Diwali Look
सूट पहन ऑफिस की दिवाली पार्टी में छाईं सारा-सानिया, देखें PHOTOS
Who is Vidyutjihva? (Photo: ITG)
कौन थे शूर्पणखा के पति, 'रामायण' में विवेक ओबराय ने निभाया है रोल
Instant Butter Chakli
चावल के आटे से दिवाली पर बनाएं क्रिस्पी बटर चकली, सब पूछेंगे रेसिपी

खोया (मावा): 400 ग्राम (ताजा और शुद्ध)

चीनी या पाउडर शुगर: आधा कप

इलायची पाउडर: 1 छोटा चम्मच

ड्राई फ्रूट्स का पाउडर (पिस्ता या बादाम): 2 बड़े चम्मच

चाशनी के लिए: 1 कप चीनी और आधा कप पानी (हल्की चिपचिपी चाशनी)

चॉकलेट बिस्किट से भी तैयार कर सकते हैं ये मिठाई

इंटरनेट पर वायरल फुलझड़ी मिठाई को कई लोग चॉकलेट बिस्किट से भी बना रहे हैं जिसके लिए खोया की जगह बिस्किट का पाउडर और कंडेंस मिल्क बनाकर इसका डो तैयार हो जाता है और फिर ऊपर से चॉकलेट सिरप, चीनी की कोटिंग और आखिर सिल्वर कलर डालकर इसे बिलकुल फुलझड़ी का शेप दे दिया जाता है. लेकिन यहां हम आपको ट्रैडिशनल मिठाई की तरह खोया और चीनी से बनाने का तरीका बता रहे हैं. 

Advertisement

बनाने की विधि:

एक भारी तले की कढ़ाई में मावा डालकर 3-4 मिनट तक मध्यम आंच पर भूनें ताकि उसका कच्चापन निकल जाए. इसे एक प्लेट में निकालकर पूरी तरह ठंडा होने दें.

जब मावा ठंडा हो जाए, तब इसमें पाउडर शुगर, इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स का पाउडर मिलाएं. इसे हाथों से अच्छी तरह मसलकर एक चिकना डो तैयार कर लें.

अब इस डो में से छोटी-छोटी लोइयां लें और इसे पतली स्टिक पर इस तरह लपेटे ताकि ये दिखने में पटाखे वाली फुलझड़ी जैसी लगें. 

अब इस इन फुलझड़ियों को तैयार की गई हल्की चाशनी में 1 मिनट के लिए डुबोकर बाहर निकाल लें, ताकि इनमें हल्की मिठास आ जाए. ऊपर से सूखी चीनी की भी कोटिंग कर दें ये बिलकुल रियल फुलझड़ी दिखें.

आखिर में इस पर खाने वाला सिल्वर कलर छिड़क दें और लीजिए आपकी बेहद खूबसूरत, नई और स्वादिष्ट फुलझड़ी मिठाई तैयार है. इसे दिवाली पर बच्चों और मेहमानों को सर्व करें, सभी इसकी डिजाइन और स्वाद की तारीफ करेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    US में अब्दुल की जीत को क्या यूपी चुनाव में भुनाने की कोशिश कर रहे ओवैसी? देखें हल्ला बोल |
    जम्मू-कश्मीर में NC सरकार के भीतर खींचतान तेज, सीएम उमर अब्दुल्ला से नाराज विधायकों ने की मीटिंग |
    कभी अब्दुल की बात, कभी बीवी का ज़िक्र… ओवैसी के बयानों के पीछे क्या है? |
    अरुणाचल में बादल फटने से शहीद हुआ अलवर का अग्निवीर, DNA टेस्ट से हुई समुद्र सिंह की पहचान |
    Dhanteras 2026: कुबेर के हाथ में गदा क्यों है? कभी कंगाल-कर्जदार नहीं होने देगा ये सूत्र |
    सिद्धार्थनगर: फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर 16 साल की नौकरी, अब प्रिंसिपल सुनैना गौड़ पर तगड़ा एक्शन |
    धीरेंद्र शास्त्री के बयानों के बीच अखिलेश यादव ने आयोजकों को घेरा |
    प्रमोशन के बाद घर पहुंचा था शख्स, फैमिली के वेलकम का इमोशनल वीडियो वायरल |
    प्यार, पंचायत चुनाव और सोशल इंजीनियरिंग... Love मैरिज करके आई बहू ने हरा दिए 11 उम्मीदवार, बन गई गांव की सरपंच |
    Dhanteras Gold-Silver Price: धनतेरस से ठीक पहले सोना हुआ इतना महंगा, चांदी में भी उछाल
    Advertisement