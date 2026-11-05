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जम्मू-कश्मीर में NC सरकार के भीतर खींचतान तेज, सीएम उमर अब्दुल्ला से नाराज विधायकों ने की मीटिंग

जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के असंतुष्ट विधायकों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई है. उन्होंने फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात से पहले अपनी रणनीति अंतिम रूप दी है.

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CM अब्दुल्ला से नाराज बागी विधायकों ने चौथी बार मुलाकात की है (Photo- PTI)
CM अब्दुल्ला से नाराज बागी विधायकों ने चौथी बार मुलाकात की है (Photo- PTI)

जम्मू-कश्मीर में सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के भीतर असंतोष बढ़ता नजर आ रहा है. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से नाराज पार्टी के विधायकों ने गुरुवार को श्रीनगर में एक बार फिर बंद कमरे में बैठक की. सूत्रों के मुताबिक, शुक्रवार को पार्टी संरक्षक फारूक अब्दुल्ला के साथ होने वाली अहम मुलाकात से पहले असंतुष्ट विधायकों ने अपनी सामूहिक रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए यह बैठक बुलाई. इस बैठक की तस्वीरें भी सामने आई हैं.

सूत्रों के अनुसार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता हसनैन मसूदी के आवास पर हुई बैठक में करीब 15 विधायक मौजूद होने की जानकारी सामने आई है. हालांकि, अन्य सूत्रों के मुताबिक, बैठक में 10 से 12 असंतुष्ट NC विधायक और एक निर्दलीय विधायक शामिल हुए.

कैबिनेट फेरबदल के बाद असंतुष्ट विधायकों की चौथी बैठक

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जम्मू-कश्मीर में हालिया कैबिनेट फेरबदल के बाद नाराज विधायकों की यह चौथी बैठक बताई जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, विधायकों ने शुक्रवार को फारूक अब्दुल्ला के साथ होने वाली बातचीत से पहले अपनी मांगों और आगे की रणनीति पर चर्चा की. असंतुष्ट विधायकों का दावा है कि वे अब तक एकजुट हैं और अपनी मांगों पर कायम हैं. उनका कहना है कि उनका मकसद पार्टी को बचाना है और इसी वजह से वे अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं.

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यह भी पढ़िएः नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं थम रही कलह, 10 नाराज विधायकों की बंद कमरे में तीसरी बैठक

उमर अब्दुल्ला पर लगातार अपमानित करने का आरोप

नाराज विधायकों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनके करीबी सहयोगियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. विधायकों का दावा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने के बाद से ही मुख्यमंत्री सार्वजनिक तौर पर उनका अपमान करते रहे हैं. असंतुष्ट विधायकों का कहना है कि उन्होंने लंबे समय तक अपमान सहने के बावजूद धैर्य बनाए रखा, लेकिन अब वे अपनी शिकायतों को पार्टी नेतृत्व के सामने मजबूती से उठाना चाहते हैं.

मीडिया से बचने के लिए अलग-अलग जगह खड़ी की गाड़ियां

सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक को मीडिया की नजरों से दूर रखने के लिए खास सावधानी बरती गई. विधायकों ने अपने वाहन बैठक स्थल की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर अलग-अलग जगह खड़े किए. कुछ विधायक एक ही गाड़ी में बैठक में पहुंचे, जबकि कुछ बिना सुरक्षा एस्कॉर्ट के आए.

कल फारूक अब्दुल्ला से होगी अहम मुलाकात

सूत्रों के मुताबिक, शुक्रवार (6 नवंबर) को असंतुष्ट विधायक श्रीनगर में पार्टी संरक्षक फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात करेंगे. इस दौरान अपनी मांगों और शिकायतों को उनके सामने रखेंगे. इसके अलावा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी शुक्रवार को श्रीनगर में कुछ नाराज विधायकों से बातचीत कर सकते हैं.

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