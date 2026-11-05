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Dhanteras Gold-Silver Price: धनतेरस से ठीक पहले सोना हुआ इतना महंगा, चांदी में भी उछाल

धनतेरस से ठीक पहले सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी आई है. सोना आज 3000 रुपये से ज्‍यादा चढ़ चुका है और चांदी की कीमतों में भी इसी अच्‍छी तेजी आई है.

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धनतेरस से ठीक पहले सोना-चांदी महंगा. (Photo: Getty)
धनतेरस से ठीक पहले सोना-चांदी महंगा. (Photo: Getty)

धनतेरस से ठीक एक दिन पहले सोने-चांदी की कीमतों में शानदार तेजी आई है. इंडियन बुलियन मार्केट में बुधवार सुबह की तुलना में गुरुवार शाम को 24 कैरेट सोने की कीमत 3000 रुपये से ऊपर चढ़ चुकी है. इसी तरह, चांदी की कीमतों में भी बड़ी उछाल देखने को मिली है. बुलियन मार्केट में चांदी का भाव 3100 रुपये प्रति किलो चढ़ा है. 

IBJA के मुताबिक, गुरुवार को 24 कैरेट सोने का भाव 1,44,129 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. वहीं 22 कैरेट सोने का भाव करीब 3000 रुपये चढ़कर 1,32,022 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. 18 कैरेट सोने का भाव 1,08,097 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया और 14 कैरेट सोने का भाव 84,315 रुपये प्रति 10 ग्राम था. एक किलो चांदी का भाव 1,87,300 रुपये प्रति किलो हो गया.

MCX की बात करें तो गुरुवार को दिसंबर गोल्‍ड फ्यूचर 1600 रुपये या 1.11 फीसदी चढ़कर 1,44,820 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं चांदी की कीमत 1,410  रुपये चढ़कर 1,89,145 रुपये प्रति किलो हो गया. 

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क्‍या अब ऊपर ही जाएगा सोना?  
सोने-चांदी की कीमतों में यह तेजी, पिछले कई महीनों से भारी गिरावट के बाद आई है. अब एक्‍सपर्ट्स भी सोने और चांदी को लेकर बड़ा सपोर्ट मान रहे हैं. एक्सिस डायरेक्ट का कहना है कि यहां से सोना एक साल के अंदर 22 फीसदी चढ़ सकता है यानी कि 1.65 लाख रुपये के ऊपर जा सकता है. 

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क्‍यों सोने-चांदी की कीमतों में आने लगी तेजी? 
गोल्‍ड और सिल्‍वर धातुओं में तेजी के कई कारण सामने आए हैं, लेकिन ट्रंप की पार्टी द्वारा मिडटर्म का चुनाव हार जाने के बाद सोने-चांदी की कीमतों में भारी उछाल आई है. कच्‍चे तेल की कीमत में बड़ी गिरावट आई है, जिस कारण डॉलर कमजोर पड़ा है. ऐसे में सोने और चांदी की कीमतों को एक बड़ा सपोर्ट मिला है. 

दो दिन में इतना चढ़ा भाव
सोने और चांदी की कीमतों में शानदार तेजी के कारण सिर्फ दो दिनों में ही चांदी 10,000 रुपये चढ़ चुकी है और 24 कैरेट सोने का भाव 6000 रुपये चढ़ा है. इस तेजी को लेकर अब एक्‍सपर्ट्स सोने और चांदी के इस लेवल को बॉटम मानकर चल रहे हैं और खरीदारी की सलाह दे रहे हैं. 

रिकॉर्ड हाई से अभी कितना नीचे सोना और चांदी? 
चांदी का रिकॉर्ड हाई लेवल 4.20 लाख रुपये प्रति किलो है. वहां से चांदी अब गिरकर 1.87 लाख रुपये पर आ चुकी है. ऐसे में देखा जाए तो चांदी की कीमत अभी भी हाई से 2.33 रुपये नीचे है और सोने का रिकॉर्ड हाई भाव 1.93 लाख रुपये है. ऐसे में सोना अपने किरॉर्ड हाई से 49 हजार रुपये टूट चुका है. 

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(नोट- सोने और चांदी में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

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