सर्दियों के मौसम में ठंडी हवा और रूखेपन की वजह से अक्सर त्वचा बेजान दिखने लगती है और चेहरे की कुदरती लाली फीकी पड़ जाती है. ऐसे में गरमागरम मोरिंगा सूप आपके लिए काफी मददगार हो सकता है. मोरिंगा विटामिन C और फैटी एसिड से भरपूर होता है और उम्र के असर को धीमा करने में मदद करता है. अगर आप अपनी स्किन को लंबे समय तक जवान और सुंदर रखना चाहते हैं तो फिर आपको इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए.यहां हम आपको मोरिंगा का सूप बनाने की आसान रेसिपी बता रहे हैं.

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सामग्री

ताजी मोरिंगा (सहजन) की पत्तियां: 1 कप (अच्छी तरह धोकर साफ की हुई)

पानी: 2.5 से 3 कप

लहसुन की कलियां: 3 से 4 (बारीक कटी हुई)

अदरक: 1 छोटा टुकड़ा (कद्दूकस किया हुआ)

प्याज या टमाटर: 1 छोटा (बारीक कटा हुआ, स्वाद के लिए)

घी या ऑलिव ऑयल: 1 छोटा चम्मच

काली मिर्च पाउडर: 1/2 छोटा चम्मच

भुना जीरा पाउडर: 1/4 छोटा चम्मच

नमक: स्वादानुसार

नींबू का रस: 1 छोटा चम्मच (परोसते समय)

बनाने का तरीका

एक पैन या बर्तन में घी या तेल गरम करें और उसमें कटा लहसुन, अदरक तथा प्याज/टमाटर डालकर 1-2 मिनट हल्का भून लें.

अब पैन में साफ की हुई मोरिंगा की पत्तियां डालें और 1 मिनट चलाएं. इसके बाद पानी और नमक डालकर ढक दें और मध्यम आंच पर 8-10 मिनट तक उबालें ताकि पत्तियां नरम हो जाएं और उनका अर्क पानी में आ जाए.

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मिश्रण को हल्का ठंडा होने दें. आप चाहें तो इसे मिक्सर में हल्का पीसकर छान लें या पत्तियों के साथ ही क्रीमी/क्लियर सूप जैसा रख सकते हैं.

सूप को वापस पैन में डालें, काली मिर्च पाउडर और भुना जीरा डालकर 1-2 मिनट उबालें. गैस बंद करने के बाद नींबू का रस मिलाएं और गरमागरम सूप प्याले में निकालकर पिएं.

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