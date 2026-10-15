scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Lauki Ki Mithai: बिना मावा और चाशनी! 1 कप दूध से बनाएं UP की फेमस दानेदार लौकी लौज, इसे खाकर भूल जाएंगे सारी मिठाइयां

Lauki Ki Mithai: अगर आप भी नवरात्रि और इस फेस्टिव सीजन में बाजार की मिठाई खरीद रहे हैं तो रुक जाएं. आज हम आपको उत्तर प्रदेश की फेमस लौकी लोच बनाने का तरीका बता रहे हैं जिसे घिया न खाने वाले भी खूब चाव से खाएंगे.

Advertisement
X
लौकी की लोच (Photo: ITG)
लौकी की लोच (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के खान-पान की बात ही निराली है, और जब बात वहां की पारंपरिक मिठाइयों की आती है तो लौकी की लौज का नाम सबसे ऊपर आता है. इसे लौकी की लोच, घिया की लोच और घिया की बर्फी भी कहते हैं. यह मिठाई स्वाद में जितनी लाजवाब होती है, सेहत के लिहाज से भी उतनी ही हल्की और पौष्टिक होती है. अक्सर लोग सोचते हैं कि कोई भी गाढ़ी और स्वादिष्ट मिठाई बनाने के लिए मावा (खोया) या चाशनी की जरूरत होती है, लेकिन UP की यह पारंपरिक रेसिपी इस सोच को पूरी तरह बदल देती है.

बिना किसी मावे या चाशनी के झंझट के, केवल दूध, थोड़ी सी चीनी और ताज़ा लौकी की मदद से आप इसे बेहद आसानी से घर पर बना सकते हैं. इसका मलाईदार टेक्सचर और मखमली स्वाद ऐसा होता है कि इसके आगे बाजार की महंगी से महंगी मिठाइयां भी फीकी लगने लगती हैं. आइए जानते हैं इसे बनाने का एकदम आसान और सटीक तरीका.

सामग्री:
ताजी लौकी: 500 ग्राम (छीलकर और कद्दूकस की हुई, बीज हटा दें)

सम्बंधित ख़बरें

Aloo Suji Pakoda
बारिश में बनाएं आलू-सूजी के लच्छेदार पकौड़े, चाय संग लगेंगे टेस्टी
Kele Ka Halwa
स्कंदमाता को आज शाम लगाएं केले के हलवे का भोग, बनाना है बेहद आसान
Homemade Butter Masala Premix
घर पर बनाएं बाजार जैसा बटर मसाला प्रीमिक्स, ग्रेवी का बढ़ जाएगा स्वाद
How To Grow Moringa (Photo: ITG)
सेहत का खजाना है ये पौधा, घर पर ऐसे लगाएं ड्रमस्टिक
Guava Pickle
आम-नींबू छोड़िए, दरदरी सौंफ डालकर बनाएं कच्चे अमरूद का चटपटा अचार

फुल क्रीम दूध: 1 लीटर

दूध की मलाई या मिल्क पाउडर: 1/2 कप (मावे का विकल्प)

चीनी: 1/2 कप (स्वादानुसार)

देशी घी: 2 बड़े चम्मच

हरी इलायची पाउडर: 1/2 छोटा चम्मच

कटे हुए मेवे (काजू, बादाम, पिस्ता): 2 चम्मच

केसर के धागे: ऑप्शनल

बनाने की सरल विधि:
कद्दूकस की हुई लौकी का हल्का सा पानी हाथों से दबाकर निकाल लें ताकि पकाने में समय कम लगे.

Advertisement

एक भारी तले की कढ़ाई में 1 लीटर दूध डालकर उबलने रखें. जब दूध उबलकर थोड़ा गाढ़ा (3/4 भाग) हो जाए, तो इसमें कद्दूकस की हुई लौकी डाल दें.

दूध और लौकी को मध्यम-धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए पकाएं जब तक कि लौकी पूरी तरह से गल न जाए और दूध पूरी तरह से सूखकर मावे जैसा न हो जाए.

जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए, तो इसमें देशी घी और दूध की मलाई (या मिल्क पाउडर) डालें. इसे 3-4 मिनट तक अच्छी तरह भूनें जब तक कि अच्छी खुशबू न आने लगे.

अब इसमें चीनी और इलायची पाउडर मिलाएं. चीनी घुलने के बाद मिश्रण थोड़ा पतला होगा, इसे 2-3 मिनट और पकाकर गाढ़ा (लोचदार) कर लें.

ऊपर से बारीक कटे बादाम, काजू और पिस्ता डालें. गरमा-गरम या ठंडी करके परोसें—यूपी की पारंपरिक लौकी की लोच तैयार है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Lauki Ki Mithai: बिना मावा और चाशनी! 1 कप दूध से बनाएं UP की फेमस दानेदार लौकी लोच, इसे खाकर भूल जाएंगे सारी मिठाइयां |
    बेजुबान कुत्ते को मारकर शव को घसीटा, CCTV में कैद हुई क्रूरता |
    जीवनभर पेंशन, कैंसर तक कवर... आ रही LIC की ये 3 नई पॉलिसी, जानिए अन्‍य फायदे |
    2008 में खिलाड़ी, 19 साल बाद कोच… 'सिक्सर किंग' युवराज IPL में क्या साब‍ित करना चाहते हैं? |
    'ये बेशर्म विलेन कौन है...' प्रकाश राज पर भड़के किरेन रिजिजू, VIDEO |
    कैसा है वसुंधरा राजे के साथ इक्वेशन? सीएम भजनलाल शर्मा ने दिया जवाब |
    एक्ट्रेस नुसरत भरुचा की हुई सर्जरी, हॉस्पिटल से लौंटी घर, आया पहला रिएक्शन |
    पंचायत चुनाव से पहले अजमेर में सियासी संग्राम, कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर थाने पहुंचे रघु शर्मा, पुलिस से तीखी भिड़ंत |
    14 साल में सबसे कमजोर तीसरी तिमाही, आखिर क्यों घट रही दुनिया भर में स्मार्टफोन की सप्लाई? |
    पंचायत आजतकः राजस्थान में सरकारी नौकरी पर बोले सीएम भजनलाल शर्मा- निकल रही है वैकेंसी, जनता को वादे से ज्यादा देंगे
    Advertisement