Lauki Ki Mithai: बिना मावा और चाशनी! 1 कप दूध से बनाएं UP की फेमस दानेदार लौकी लौज, इसे खाकर भूल जाएंगे सारी मिठाइयां

उत्तर प्रदेश के खान-पान की बात ही निराली है, और जब बात वहां की पारंपरिक मिठाइयों की आती है तो लौकी की लौज का नाम सबसे ऊपर आता है. इसे लौकी की लोच, घिया की लोच और घिया की बर्फी भी कहते हैं. यह मिठाई स्वाद में जितनी लाजवाब होती है, सेहत के लिहाज से भी उतनी ही हल्की और पौष्टिक होती है. अक्सर लोग सोचते हैं कि कोई भी गाढ़ी और स्वादिष्ट मिठाई बनाने के लिए मावा (खोया) या चाशनी की जरूरत होती है, लेकिन UP की यह पारंपरिक रेसिपी इस सोच को पूरी तरह बदल देती है.

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बिना किसी मावे या चाशनी के झंझट के, केवल दूध, थोड़ी सी चीनी और ताज़ा लौकी की मदद से आप इसे बेहद आसानी से घर पर बना सकते हैं. इसका मलाईदार टेक्सचर और मखमली स्वाद ऐसा होता है कि इसके आगे बाजार की महंगी से महंगी मिठाइयां भी फीकी लगने लगती हैं. आइए जानते हैं इसे बनाने का एकदम आसान और सटीक तरीका.

सामग्री:

ताजी लौकी: 500 ग्राम (छीलकर और कद्दूकस की हुई, बीज हटा दें)

फुल क्रीम दूध: 1 लीटर

दूध की मलाई या मिल्क पाउडर: 1/2 कप (मावे का विकल्प)

चीनी: 1/2 कप (स्वादानुसार)

देशी घी: 2 बड़े चम्मच

हरी इलायची पाउडर: 1/2 छोटा चम्मच

कटे हुए मेवे (काजू, बादाम, पिस्ता): 2 चम्मच

केसर के धागे: ऑप्शनल

बनाने की सरल विधि:

कद्दूकस की हुई लौकी का हल्का सा पानी हाथों से दबाकर निकाल लें ताकि पकाने में समय कम लगे.

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एक भारी तले की कढ़ाई में 1 लीटर दूध डालकर उबलने रखें. जब दूध उबलकर थोड़ा गाढ़ा (3/4 भाग) हो जाए, तो इसमें कद्दूकस की हुई लौकी डाल दें.

दूध और लौकी को मध्यम-धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए पकाएं जब तक कि लौकी पूरी तरह से गल न जाए और दूध पूरी तरह से सूखकर मावे जैसा न हो जाए.

जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए, तो इसमें देशी घी और दूध की मलाई (या मिल्क पाउडर) डालें. इसे 3-4 मिनट तक अच्छी तरह भूनें जब तक कि अच्छी खुशबू न आने लगे.

अब इसमें चीनी और इलायची पाउडर मिलाएं. चीनी घुलने के बाद मिश्रण थोड़ा पतला होगा, इसे 2-3 मिनट और पकाकर गाढ़ा (लोचदार) कर लें.

ऊपर से बारीक कटे बादाम, काजू और पिस्ता डालें. गरमा-गरम या ठंडी करके परोसें—यूपी की पारंपरिक लौकी की लोच तैयार है.

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