Lauki Kachori: लौकी की रूखी-फीकी सब्जी छोड़िए, इस बार बनाएं करारी और खस्ता लौकी की कचौड़ी, उंगलियां चाटते रह जाएंगे सब

लौकी एक ऐसी सब्जी है जिसका नाम सुनते ही अक्सर घर के बच्चे और बड़े मुंह बनाने लगते हैं. रोज-रोज लौकी की सादी सब्जी या सूप पीकर हर कोई बोर हो जाता है. लेकिन अगर इसी सेहतमंद लौकी को एक नया और चटपटा ट्विस्ट देकर परोसा जाए, तो हर कोई इसे बड़े चाव से खाएगा. लौकी की खस्ता और करारी कचौड़ी एक ऐसी ही बेहतरीन रेसिपी है जो स्वाद में इतनी जायकेदार होती है कि इसके आगे दाल या आलू की कचौड़ी भी फीकी लगने लगती है.

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गेहूं के आटे और बेसन में कद्दूकस की हुई लौकी और खास मसाले मिलाकर बनाई गई ये कचौड़ियां बाहर से बेहद कुरकुरी और अंदर से सॉफ्ट बनती हैं. सुबह के नाश्ते में या शाम की चाय के साथ गरमा-गरम लौकी की कचौड़ी हरी चटनी या रायते के साथ परोसें, खाने वाले तारीफ करते नहीं थकेंगे.

सामग्री:

ताजा लौकी: 1 कप (कद्दूकस की हुई)

गेहूं का आटा: 2 कप

बेसन: 2-3 बड़े चम्मच (कुरकुरेपन के लिए)

सूजी (Rava): 2 बड़े चम्मच

अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट: 1 छोटा चम्मच

मसाले: 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच सौंफ (दरदरी पिस), 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चुटकी हींग, 1 चम्मच सफेद तिल

हरा धनिया: बारीक कटा हुआ

मोयन के लिए तेल/घी: 2 बड़े चम्मच

नमक और तलने के लिए तेल: स्वादानुसार

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बनाने की सरल विधि:

एक परात में गेहूं का आटा, बेसन, सूजी, मोयन के लिए 2 चम्मच तेल और सारे सूखे मसाले (अजवाइन, सौंफ, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, हींग, तिल, नमक) डालकर मिलाएं.

अब इसमें कद्दूकस की हुई लौकी, अदरक-मिर्च पेस्ट और हरा धनिया डालें. (ध्यान रखें, लौकी में अपना पानी होता है, इसलिए शुरुआत में बिना पानी डाले ही आटा गूंथें. जरूरत पड़ने पर ही थोड़ा सा पानी छिड़कें). सख्त डो तैयार करें और 10 मिनट के लिए ढककर रख दें.

आटे की छोटी-छोटी लोइयां तोड़ें और थोड़ा सा तेल लगाकर मध्यम मोटाई की कचौड़ियां बेल लें.

कढ़ाई में तेल मध्यम-तेज आंच पर गरम करें. कचौड़ियों को गरम तेल में डालें और कलछी से हल्का दबाते हुए दोनों तरफ से सुनहरा और करारा होने तक तल लें.

सर्व करें: गरमा-गरम फूली-फूली लौकी की कचौड़ियों को दही, तीखी हरी चटनी या आलू की रसेदार सब्जी के साथ परोसें!

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