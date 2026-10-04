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Parwal Ki Sabji: रोज-रोज दाल बनाना छोड़ें, हींग-जीरा डालकर बनाएं परवल फ्राई, रोटी और चावल संग लगेगी टेस्टी

Parwal Ki Sabji: अगर आप भी रोज-रोज वही आलू, पालक या दाल खाकर बोर हो चुके हैं तो यहां हम आपको परवल की टेस्टी सब्जी बनाने की ट्रिक बता रहे हैं जिन्हें कई लोग परवल फ्राई भी कहते हैं. ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है और बनाने में उतनी ही आसान.

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परवल फ्राई (Photo: ITG)
परवल फ्राई (Photo: ITG)

रोज-रोज वही दाल-चावल या सादी सब्जियां खाकर अगर घर के सभी लोग बोर हो गए हैं और कुछ झटपट, चटपटा व स्वादिष्‍ट बनाना चाहते हैं, तो हींग-जीरा परवल फ्राई आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है. परवल सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है, लेकिन सही तरीके से न पकने पर यह अक्सर फीका या पिलपिला हो जाता है.

अगर परवल को हींग, जीरा और खास सूखे मसालों के साथ सरसों के तेल में कुरकुरा करके भुना जाए, तो इसका जायका इतना जबरदस्त हो जाता है कि यह सादे दाल-चावल या गरमा-गरम रोटियों के स्वाद को कई गुना बढ़ा देता है. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान और लाजवाब विधि!


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250 ग्राम ताजे परवल (साफ धोकर, हल्के छिले और लंबाई में कटे हुए)

2 बड़े चम्मच सरसों का तेल ( बेस्ट सोंधे स्वाद के लिए)

1 छोटा चम्मच जीरा

1/4 छोटा चम्मच हींग (चटपटे फ्लेवर और पाचन के लिए)

1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर

1/2 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर (खटाई के लिए)

1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला

स्वादानुसार नमक

2 हरी मिर्च (चीरा लगी हुई)

बनाने की विधि:

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परवल को धोकर सुखा लें. चाकू की मदद से परवल का ऊपरी हल्का छिलका खुरच लें (पूरा छिलका न उतारें). दोनों किनारे काटकर परवल को लंबाई में 4 पतले टुकड़ों में काट लें. (अगर बीज बहुत कड़े हों तो उन्हें निकाल दें).

कड़ाही में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालें और धुआं निकलने तक तेज गर्म करें. फिर आंच धीमी करें और इसमें जीरा, हींग और हरी मिर्च डालकर कुछ सेकंड्स के लिए चटकाएं.

अब कटे हुए परवल कड़ाही में डालें. आंच को मध्यम रखें और बिना ढके 3-4 मिनट तक लगातार चलाते हुए भूनें ताकि परवल पर हल्का सुनहरा रंग आने लगे.

स्वादानुसार नमक और हल्दी पाउडर डालकर मिलाएं. कड़ाही को ढक्कन से ढक दें और धीमी आंच पर 4-5 मिनट तक पकने दें ताकि परवल अंदर से सॉफ्ट हो जाएं.

ढक्कन हटाएं और इसमें धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और आमचूर पाउडर मिलाएं.

अब बिना ढके मध्यम आंच पर परवल को 2-3 मिनट तक लगातार चलाते हुए भूनें जब तक कि सारे सूखे मसाले परवल पर अच्छी तरह लिपट न जाएं और परवल किनारे से एकदम कुरकुरे न दिखने लगें.

तैयार है आपका गरमा-गरम, चटपटा हींग-जीरा परवल फ्राई. इसे दाल-चावल, पूरी या पराठों के साथ साइड डिश के रूप में परोसें.

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