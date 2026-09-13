High Protein Laddoo: बिना चीनी और मावा, जरा से घी और मेवों से बनाएं भुने चने के टेस्टी लड्डू, प्रोटीन से हैं भरपूर

मीठा खाने के शौकीन अक्सर बेसन या बूंदी के लड्डू बनाना पसंद करते हैं, लेकिन इनमें अधिक मात्रा में घी, रिफाइंड चीनी और कैलोरी होती है जो सेहत के लिहाज से सही नहीं मानी जाती. अगर आप स्वाद के साथ-साथ अपनी सेहत, इम्युनिटी और मांसपेशियों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो बिना छिलके वाले भुने चने और सूखे मेवों से यह धुरंधर हाई-प्रोटीन लड्डू बनाकर ट्राई करें. प्रोटीन, फाइबर और आयरन से भरपूर भुना चना शरीर को तुरंत एनर्जी देता है और दिनभर की थकान व कमजोरी को दूर भगाता है.

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सामग्री:

बिना छिलके वाले भुने चने - 2 कप

गुड़ (कद्दूकस किया हुआ) या खजूर (बीज निकले हुए) - 1 कप

मिक्स ड्राई फ्रूट्स (काजू, बादाम, अखरोट) - 1/2 कप

मखाने - 1 कप

कद्दू और सूरजमुखी के बीज - 2 बड़े चम्मच

देसी घी - 3 से 4 बड़े चम्मच

इलायची पाउडर - 1/2 छोटा चम्मच

जायफल पाउडर - चुटकी भर

बनाने का तरीका

भुने चने को मिक्सी के जार में डालकर दरदरा या बारीक पाउडर जैसा पीस लें और एक बाउल में निकाल लें.

एक पैन में 1 चम्मच देसी घी गरम करें. इसमें बादाम, काजू, अखरोट और मखाने डालकर धीमी आंच पर 2-3 मिनट के लिए कुरकुरा होने तक रोस्ट कर लें.

रोस्ट किए हुए मेवों और मखानों को ठंडा करके मिक्सी में डालकर दरदरा पीस लें.

उसी पैन में 1 चम्मच घी और कद्दूकस किया गुड़ डालकर धीमी आंच पर 1-2 मिनट पिघलाएं (गुड़ की चाशनी नहीं बनानी है, बस पिघलाना है).

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अब पिघले हुए गुड़ में पिसा हुआ चना, दरदरे पिसे मेवे-मखाने, कद्दू के बीज, इलायची और जायफल पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें.

मिश्रण के हल्का गुनगुना रहते ही हाथों में थोड़ा सा घी लगाएं और गोल-गोल लड्डू बांध लें.

आपके ताकतवर हाई-प्रोटीन धुरंधर लड्डू तैयार हैं. इन्हें एयरटाइट डिब्बे में रखकर महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं.

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