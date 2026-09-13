एक फ्रेम में मोदी, पुतिन-जिनपिंग... BRICS की फैमिली फोटो बनी चर्चा का केंद्र

नई दिल्ली में BRICS समिट के दूसरे दिन दुनिया के कई बड़े नेता एक ही फ्रेम में नजर आए. फैमिली फोटो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच में खड़े थे. उनके आसपास रूस व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग, मसूद पेजेश्कियान समेत दूसरे BRICS नेता दिखाई दिए. इसी तस्वीर ने समिट के दूसरे दिन का ध्यान खींचा.

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BRICS के दूसरे दिन नेताओं ने बैठकों में हिस्सा लेने के बाद साथ में फैमिली फोटो खिंचवाई. तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंटर में थे. उनके आसपास रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान समेत कई दूसरे देशों के नेता खड़े नजर आए. एक ही तस्वीर में अलग-अलग देशों के इन नेताओं का साथ नजर आना इस फोटो को खास बनाता है. समिट में शामिल नेताओं के लिए यह औपचारिक फैमिली फोटो थी, लेकिन तस्वीर में नेताओं की मौजूदगी ने इसे चर्चा में ला दिया.

इस बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग BRICS समिट में हिस्सा लेने के बाद चीन के लिए रवाना हो गए हैं. नई दिल्ली में समिट के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की थी.

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भारत 12 और 13 सितंबर को 18वें BRICS शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है. इसमें 11 सदस्य देशों के साथ 10 पार्टनर देशों के शीर्ष नेताओं तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. दो दिनों के इस सम्मेलन में आपसी सहयोग से जुड़े मुद्दों के साथ वैश्विक चुनौतियों पर भी चर्चा हुई.

2026 में भारत कर रहा BRICS की अध्यक्षता

इस साल BRICS की अध्यक्षता भारत के पास है. 2026 के लिए संगठन की थीम 'Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability' रखी गई है.

BRICS समिट में दिनभर चली बैठकों के बीच नेताओं का यह साथ आना एक अलग पल रहा. औपचारिक कार्यक्रम के बीच कैमरों के सामने कुछ देर के लिए बना यह माहौल समिट की तस्वीर को यादगार बना गया.



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