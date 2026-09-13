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सिद्धू मूसेवाला के करीबी पंजाबी सिंगर के घर पर फायरिंग, ताबड़तोड़ चलीं गोलियां

सिंगर-लिरिक्स राइटर गुलाब सिद्धू के घर के बाहर फायरिंग का ताजा मामला सामने आया है. कुछ अज्ञात लोगों ने इस साजिश को अंजाम दिया. ये घटना शनिवार देर रात की बताई जा रही है.

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सिंगर पर हुई हमले की साजिश (Photo: Instagram @gulabsidhu)
सिंगर पर हुई हमले की साजिश (Photo: Instagram @gulabsidhu)

पंजाबी सिनेमा की तरफ से एक और हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है. पंजाब के बरनाला जिले के गांव फरवाही में मशहूर सिंगर-लिरिक्स राइटर गुलाब सिद्धू के घर पर शनिवार देर रात फायरिंग हुई है. कहा जा रहा है कि मोटरसाइकल पर सवाल कुछ अज्ञात लोगों ने 7-8 राउंड्स फायर किए, जिसमें गुलाब सिद्धू को निशाना बनाने की कोशिश हुई.

पुलिस कर रही जांच

ये घटना रात करीब 1 बजे से 2 बजे के बीच की बताई जा रही है. हमलावरों ने घर के गेट पर गोलियां चलाईं. हालांकि, राहत की बात ये है कि फायरिंग में घर के किसी भी सदस्य को गोली नहीं लगी और सभी लोग सुरक्षित हैं. फायरिंग के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि फायरिंग करने वाले लोग कौन थे और उन्होंने गुलाब सिद्धू के घर को निशाना क्यों बनाया.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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कौन हैं गुलाब सिद्धू?

गुलाब सिद्धू, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का जाना-माना नाम है जिन्होंने दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसे वाला के साथ कई गाने बनाए. दोनों के कोलैबोरेशन ने धूम भी मचाई. गुलाब सिद्धू, सिद्धू मूसेवाला के काफी करीबी रहे. उन्होंने दिवंगत सिंगर को अपना मेंटर माना. उनके निधन के बाद, गुलाब अपनी हर पोस्ट में सिद्धू मूसे वाला को न्याय मिले इसका जिक्र करते नजर आते हैं. सिद्धू मूसेवाला का निधन 29 मई 2022 में हुआ था, जिसके बाद हर तरफ मातम पसर गया था.

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अभी तक गुलाब सिद्धू के खिलाफ ये हमला किसने कराया है, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. गुलाब सिद्धू ने कई सारी पंजाबी एक्ट्रेसेज के साथ गाने बनाए हैं. वहीं फिल्मों में भी वो एक्टिंग कर चुके हैं. उनकी पंजाबी फिल्म जुदा कुछ वक्त पहले रिलीज हुई थी जिसमें टीवी की मशहूर एक्ट्रेस जैस्मीन भसीन भी थीं.

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