पटना: बच्चे के मुंह चिढ़ाने पर जमकर बवाल, लाठी-पथराव में 10 लोग घायल

बिहार की राजधानी पटना में दो पक्षों में झड़प हो गई जिसमें कई लोग घायल हो गए. ये मामले फतुहा इलाके का बताया जा रहा है जहां बच्चे के मुंह बनाने पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए. इस घटना में 10 लोग घायल हो गए हैं.

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दरअसल फतुहा के मकसूदपुर गांव में शनिवार रात एक बच्चे ने दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति की तरफ देखकर मुंह चिढ़ा दिया. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले जमकर बहस हुई.

मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया और दोनों तरफ से लोग आमने-सामने आ गए. दोनों पक्षों में जमकर लाठी-डंडे चले और पथराव भी हुआ.

पुलिस ने संभाला मोर्चा



घटना की जानकारी मिलते ही फतुहा पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. फतुहा के SDPO अवधेश कुमार ने बताया कि बच्चे के चिढ़ाने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हुआ था, जो जल्द ही हिंसक हो गया.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया और घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा. पुलिस के मुताबिक, इस झड़प में कम से कम 10 लोग घायल हुए हैं.

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अब तक शिकायत दर्ज नहीं

एसडीपीओ अवधेश कुमार ने आगे बताया कि फिलहाल इस मामले में दोनों में से किसी भी पक्ष की ओर से कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है.

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