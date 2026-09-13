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जहां बचपन में परिवार संग रहते थे ट्रंप, वो घर 1.93 मिलियन डॉलर में बिका

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बचपन से जुड़ा न्यूयॉर्क के क्वींस स्थित घर करीब 16 करोड़ रुपये में बिक गया है. कभी बदहाल और वर्षों से खाली पड़ा यह घर महज आठ महीने के नवीनीकरण के बाद लगभग दोगुनी कीमत में बिका.

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8 महीने में नवीनीकरण के बाद 1.93 मिलियन डॉलर में बिका घर (Photo-ITG)
8 महीने में नवीनीकरण के बाद 1.93 मिलियन डॉलर में बिका घर (Photo-ITG)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बचपन का न्यूयॉर्क के क्वींस स्थित एक घर 1.93 मिलियन डॉलर यानी करीब 16 करोड़ रुपये में बिक गया है. खास बात यह है कि इस घर को खरीदने के बाद करीब आठ महीने में इसका बड़े पैमाने पर नवीनीकरण किया गया, जिससे इसकी कीमत लगभग दोगुनी हो गई.

जमैका एस्टेट्स इलाके में 85-15 वेयरहैम प्लेस स्थित इस ट्यूडर शैली के घर को रियल एस्टेट डेवलपर टॉमी लिन ने 2025 में 8.35 लाख डॉलर में खरीदा था. खरीद के समय घर कई साल से खाली पड़ा था और उसकी हालत खराब थी. एक पाइप फटने से घर को नुकसान पहुंचा था और वहां सीलन की समस्या भी थी.

लिन ने करीब आठ महीने में लगभग 5 लाख डॉलर खर्च कर घर का नवीनीकरण कराया. इसके बाद पांच बेडरूम और चार बाथरूम वाला यह घर पूरी तरह बदल गया. करीब 3,100 वर्ग फुट में फैले घर में अब आधुनिक रसोई, हेरिंगबोन पैटर्न वाली फर्श और स्पा जैसे आधुनिक बाथरूम हैं. हालांकि, इसके बाहरी हिस्से की मूल ट्यूडर शैली को बरकरार रखा गया है.

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ट्रंप के बचपन से जुड़ा है घर

इस संपत्ति की सबसे बड़ी खासियत इसका इतिहास है. यह घर ट्रंप के पिता और रियल एस्टेट कारोबारी फ्रेड ट्रंप ने बनवाया था. डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जीवन के शुरुआती करीब चार साल इसी घर में अपने परिवार के साथ बिताए थे. इसके बाद उनका परिवार पास ही एक बड़े घर में चला गया, जहां ट्रंप ने अपने बचपन का काफी समय बिताया.

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आज ट्रंप से जुड़े आलीशान घरों और संपत्तियों की तुलना में यह घर काफी सामान्य और छोटा नजर आता है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के बचपन से जुड़ा होने के कारण इसकी रियल एस्टेट में अलग पहचान बन गई है.

8.35 लाख डॉलर से 1.93 मिलियन डॉलर तक पहुंची कीमत

लिन ने जिस समय घर खरीदा था, तब यह एक तरह से सुधार की जरूरत वाली संपत्ति थी. करीब 5 लाख डॉलर खर्च करने के बाद इसकी कीमत काफी बढ़ गई. घर को पहले 2.3 मिलियन डॉलर में बिक्री के लिए रखा गया था, जिसे बाद में घटाकर करीब 2 मिलियन डॉलर किया गया. अंततः यह 1.93 मिलियन डॉलर में बिका, जो अंतिम मांग कीमत से सिर्फ 70 हजार डॉलर कम है.

इस घर का इतिहास पहले भी इसे चर्चा में ला चुका है. 2017 में यह संपत्ति कथित तौर पर 2.14 मिलियन डॉलर में बिकी थी. एक समय इसे Airbnb पर किराए के लिए भी उपलब्ध कराया गया था.

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