scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'...तो खतरनाक हो जाएगा', AI पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की बड़ी चेतावनी

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने AI को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि इसे सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया तो यह खतरनाक हो सकता है. उन्होंने डेमोक्रेट्स से AI नीति पर सार्वजनिक चर्चा और 2028 के राष्ट्रपति चुनाव में इसे प्रमुख एजेंडा बनाने की अपील की.

Advertisement
X
AI को लेकर पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जताई चिंता. (File Photo- AFP)
AI को लेकर पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जताई चिंता. (File Photo- AFP)

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर चेतावनी दी है. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि अगर AI को सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया, तो यह खतरनाक हो सकता है. 

एक निजी फंडरेजिंग कार्यक्रम में हाल ही में की गई ये टिप्पणियां ऐसे समय में सामने आई हैं, जब अमेरिका के सांसदों की बढ़ती संख्या AI सिस्टम पर सख्त नियमों की मांग कर रही है. यह मांग एंथ्रोपिक के दो शोधकर्ताओं की उस गंभीर चेतावनी के बाद बढ़ी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडस्ट्री में तेजी से हो रही प्रगति मानव जाति के विनाश का जोखिम पैदा कर सकती है.

अखबार ने गुरुवार को ओबामा के हवाले से कहा,'यह ऐसी चीज है जो निजी हाथों में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और अगर हम इस पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, तो मुझे लगता है कि यह खतरनाक हो सकती है.'

सम्बंधित ख़बरें

Adobe, Ai job, software engineering,
छंटनी के बाद AI से तैयारी, फिर ऐसे क्रैक किया 1.5 करोड़ का पैकेज!
8 महीने में नवीनीकरण के बाद 1.93 मिलियन डॉलर में बिका घर
बचपन में जिस घर में रहते थे ट्रंप, 1.93 मिलियन डॉलर में बिक गया
Trump supports Ireland Reunification
उत्तरी आयरलैंड के आयरलैंड में विलय के सपोर्ट में ट्रंप, बोले- शानदार बात होगी
US Debt Impact Stock Markets
ट्रंप टेंशन में हैं... ईरान युद्ध पड़ा भारी, डीजल महंगा होने से बिगड़ा पूरा खेल
Donald Trump childhood home sale
फिर बिका ट्रंप के बचपन का घर, सालों बाद इतने करोड़ में हुई डील

ओबामा के ऑफिस से मिली टिप्पणियों की आंशिक ट्रांसक्रिप्ट का हवाला देते हुए अखबार ने बताया कि उन्होंने हाउस माइनॉरिटी लीडर हकीम जेफ्रीज को सलाह दी कि अगर 3 नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेट्स ने प्रतिनिधि सभा में बहुमत हासिल किया, तो वह AI नीति को लेकर सार्वजनिक चर्चा को आकार देने में मदद करें. अखबार के मुताबिक, ओबामा ने जेफ्रीज से कहा, 'एक बार जब आप स्पीकर बन जाएं, तो मैं डेमोक्रेट्स से सार्वजनिक चर्चा के लिए एक ढांचा तैयार करने का पुरजोर आग्रह करूंगा.'

Advertisement

बढ़ रही है चिंता

अखबार ने कहा कि ओबामा ने 2028 के राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में शामिल उम्मीदवारों से भी AI को अपने प्रमुख एजेंडे में शामिल करने का आग्रह किया. इसके साथ ही उन्होंने इससे जुड़े सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए एक स्पष्ट योजना बनाने की बात कही.  AI एजेंटों के बाहरी सिस्टम को हैक करने के लिए बेकाबू होने के मामलों और AI सुरक्षा रिसर्चर के तकनीक के जोखिमों को लेकर चिंतित होकर अपनी कंपनियां छोड़ने के बाद इसके कारण मानव जाति के विनाश की चिंताएं बढ़ी हैं.

शनिवार को एंथ्रोपिक के CEO डारियो अमोडेई ने AI के दुरुपयोग को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच AI कंपनियों से मॉडल क्षमताओं पर काम को धीमा करने का आग्रह किया. OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन और xAI चलाने वाले एलन मस्क ने भी इस पर सहमति जताई.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    सूरत में सांप ने काटा तो बुजुर्ग ने उसे मारकर अपने साथ अस्पताल ले गया |
    जहां बचपन में परिवार संग रहते थे ट्रंप, वो घर 1.93 मिलियन डॉलर में बिका |
    पटना: बच्चे के मुंह चिढ़ाने पर जमकर बवाल, लाठी-पथराव में 10 लोग घायल |
    Fatty Liver Grade-1 : रिपोर्ट में आया है फैटी लिवर ग्रेड1? डॉक्टर से जानें इलाज, क्या सिर्फ दवा से ठीक होगा? |
    कुल्हाड़ी, कत्ल और कुआं... कुछ ही देर में बदल गया घर के भीतर का पूरा मंजर, नागपुर की जादू वाली कहानी |
    '...तो खतरनाक हो जाएगा', AI पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की बड़ी चेतावनी |
    सिद्धू मूसेवाला के करीबी पंजाबी सिंगर के घर पर फायरिंग, ताबड़तोड़ चलीं गोलियां |
    आंखों पर पट्टी बांध 30 सेकंड में बना देते हैं भगवान गणेश की तस्वीर, काशी के विजय की कला देख दंग रह जाते हैं लोग |
    कनाडा में भारतीय महिला और किरायेदार का झगड़ा क्यों हुआ? वायरल दावों से अलग है कहानी |
    हरमनप्रीत कौर से हाथ नहीं मिलाया तो मचा बवाल... बांग्लादेशी कप्तान निगार सुल्ताना के बचाव में उतरा BCB, कैप्टेंसी पर भी सवाल
    Advertisement