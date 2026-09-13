'...तो खतरनाक हो जाएगा', AI पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की बड़ी चेतावनी

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर चेतावनी दी है. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि अगर AI को सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया, तो यह खतरनाक हो सकता है.

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एक निजी फंडरेजिंग कार्यक्रम में हाल ही में की गई ये टिप्पणियां ऐसे समय में सामने आई हैं, जब अमेरिका के सांसदों की बढ़ती संख्या AI सिस्टम पर सख्त नियमों की मांग कर रही है. यह मांग एंथ्रोपिक के दो शोधकर्ताओं की उस गंभीर चेतावनी के बाद बढ़ी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडस्ट्री में तेजी से हो रही प्रगति मानव जाति के विनाश का जोखिम पैदा कर सकती है.

अखबार ने गुरुवार को ओबामा के हवाले से कहा,'यह ऐसी चीज है जो निजी हाथों में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और अगर हम इस पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, तो मुझे लगता है कि यह खतरनाक हो सकती है.'

ओबामा के ऑफिस से मिली टिप्पणियों की आंशिक ट्रांसक्रिप्ट का हवाला देते हुए अखबार ने बताया कि उन्होंने हाउस माइनॉरिटी लीडर हकीम जेफ्रीज को सलाह दी कि अगर 3 नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेट्स ने प्रतिनिधि सभा में बहुमत हासिल किया, तो वह AI नीति को लेकर सार्वजनिक चर्चा को आकार देने में मदद करें. अखबार के मुताबिक, ओबामा ने जेफ्रीज से कहा, 'एक बार जब आप स्पीकर बन जाएं, तो मैं डेमोक्रेट्स से सार्वजनिक चर्चा के लिए एक ढांचा तैयार करने का पुरजोर आग्रह करूंगा.'

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बढ़ रही है चिंता

अखबार ने कहा कि ओबामा ने 2028 के राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में शामिल उम्मीदवारों से भी AI को अपने प्रमुख एजेंडे में शामिल करने का आग्रह किया. इसके साथ ही उन्होंने इससे जुड़े सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए एक स्पष्ट योजना बनाने की बात कही. AI एजेंटों के बाहरी सिस्टम को हैक करने के लिए बेकाबू होने के मामलों और AI सुरक्षा रिसर्चर के तकनीक के जोखिमों को लेकर चिंतित होकर अपनी कंपनियां छोड़ने के बाद इसके कारण मानव जाति के विनाश की चिंताएं बढ़ी हैं.

शनिवार को एंथ्रोपिक के CEO डारियो अमोडेई ने AI के दुरुपयोग को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच AI कंपनियों से मॉडल क्षमताओं पर काम को धीमा करने का आग्रह किया. OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन और xAI चलाने वाले एलन मस्क ने भी इस पर सहमति जताई.

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