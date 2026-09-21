Gujarati Bhungla Batata Recipe: कश्मीरी दम आलू जाएंगे भूल! जब लहसुन डालकर बनाएंगे गुजराती भुंगला बटाटा, सब पूछेंगे रेसिपी!

Gujarati Bhungla Batata Recipe: अगर रोज की आलू की सब्जी से कुछ अलग और चटपटा खाना चाहते हैं तो गुजराती भुंगला बटाटा ट्राई करें. छोटे आलू को लहसुन, लाल मिर्च और मसालों की ग्रेवी में पकाकर कुरकुरे पीले भुंगला, प्याज और नींबू के साथ परोसा जाता है. यह आसान और स्वादिष्ट डिश है.
Gujarati Bhungla Batata Recipe: जब भी कुछ चटपटा और मसालेदार खाने का मन करता है तो आलू से कई तरह की डिश बनाई जा सकती हैं. लेकिन अगर आप आलू की कोई ऐसी रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं, जो रोज की आलू की सब्जी से बिल्कुल अलग हो, तो गुजरात की मशहूर भुंगला बटाटा बना सकते हैं. यह डिश खासतौर पर अपने तीखे और लहसुन वाले स्वाद के लिए पसंद की जाती है.
गुजराती भुंगला बटाटा की सब्जी को बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता है और इसका स्वाद भी लाजवाब होता है. इसमें छोटे उबले आलू को मसालेदार लहसुन की ग्रेवी में तैयार किया जाता है और फिर इसे कुरकुरे पीले भुंगला यानी फ्रायम्स के साथ परोसा जाता है. ऊपर से प्याज और नींबू डालने पर इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है.
सबसे पहले उबले हुए छोटे आलू को छीलकर एक बड़े बाउल में रख लें. अब इसमें 3 बड़े चम्मच तेल, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, तीखी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा नमक डालें.
सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं, ताकि मसाला हर आलू पर अच्छी तरह लग जाए. आलू को कुछ देर के लिए अलग रख दें.
उसके बाद मिक्सर जार में लहसुन की कलियां, पानी में भीगी हुई कश्मीरी लाल मिर्च, नमक और आधा कप पानी डालें. इसे पीसकर एकदम बारीक पेस्ट बना लें.
अब एक पैन में 4 बड़े चम्मच तेल गर्म करें. इसमें एक चुटकी हींग डालें और तुरंत तैयार किया हुआ लहसुन-मिर्च का पेस्ट डाल दें. इसे मिडियम फ्लेम पर अच्छी तरह भूनें.
जब मसाले से तेल अलग होने लगे तो इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला डालकर अच्छी तरह मिलाएं.
अब मसाले में पहले से तैयार किए हुए आलू डालें और अच्छी तरह मिलाएं. आलू पर मसाला अच्छी तरह लिपटने तक इसे कुछ देर पकाएं.
आखिर में नींबू का रस और बारीक कटा हरा धनिया डालकर मिला दें. आपका तीखा और चटपटा भुंगला बटाटा तैयार है.
ऐसे करें भुंगला बटाटा सर्व
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भुंगला बटाटा को प्लेट में निकालें. ऊपर से थोड़ा नींबू का रस और बारीक कटा प्याज डालें. अब दूसरी तरफ पीले भुंगला या फ्रायम्स को तेज आंच पर कुरकुरा होने तक फ्राई करें और आलू के साथ सर्व करें. कुरकुरे भुंगला, मसालेदार आलू, प्याज और नींबू का कॉम्बिनेशन इस डिश को खास बना देता है. इसे आप शाम के समय स्नैक की तरह या खाने के साथ भी परोस सकते हैं.