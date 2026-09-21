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वडनगर से वाराणसी की यात्रा पर 1500 बाइक सवार, BJP बोली- 193 जिलों का करेंगे दौरा

गुजरात के वडनगर से वाराणसी और वाराणसी से वडनगर के बीच निकाली जा रही बाइक रैलियों में शामिल युवा कई सेवा गतिविधियों के जरिए जनभागीदारी और समाज के प्रति कर्तव्य का संदेश दे रहे हैं. अनिल बलूनी ने बताया कि वे 10 राज्यों, 193 जिलों, 773 तहसीलों और 1,159 गांवों का दौरा कर रहे हैं.

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अनील बलूनी ने कहा- 10 राज्यों, 193 जिलों, 773 तहसीलों और 1159 गांवों का दौरा किया जा रहा है. (Photo: ITG)
अनील बलूनी ने कहा- 10 राज्यों, 193 जिलों, 773 तहसीलों और 1159 गांवों का दौरा किया जा रहा है. (Photo: ITG)

गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी और वाराणसी से वडनगर के बीच निकाली जा रही बाइक रैलियों में शामिल 1500 युवा रास्ते में कई सेवा गतिविधियों के जरिए जनभागीदारी और समाज के प्रति कर्तव्य का बड़ा संदेश दे रहे हैं. सोमवार को बीजेपी ने इसकी जानकारी दी.

बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी ने बताया, 'आज इस यात्रा का पांचवां दिन है. यह एक अनोखा अभियान है जिसमें लगभग 1,500 'सेवा यात्री' बाइकर्स अपने रास्ते में अलग-अलग जगहों पर रुककर कई तरह की सेवा गतिविधियां कर रहे हैं.'

17 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और सरकार के प्रमुख के तौर पर उनके सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी के महीने भर चलने वाले 'सेवा संकल्प अभियान' की शुरुआत करते हुए गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक एक बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई.

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उसी दिन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से वडनगर तक इसी तरह की एक बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर राज्य में बीजेपी के 'सेवा संकल्प अभियान' की शुरुआत की. बता दें, जहां वडनगर प्रधानमंत्री मोदी का जन्मस्थान है, वहीं वाराणसी उनका लोकसभा क्षेत्र है.

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बलूनी ने कहा कि 17 सितंबर को एक साथ शुरू की गई ये दो बाइक रैलियां वडनगर और वाराणसी को जोड़ने वाले 20 अलग-अलग रास्तों पर 10 समूहों में युवाओं द्वारा आयोजित की जा रही हैं.

बीजेपी सांसद ने आगे कहा कि इनमें से हर समूह में तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर, गुजरात, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों जैसे राज्यों के 50 से 60 युवा शामिल हैं.

बलूनी ने कहा, 'वे 10 राज्यों, 193 जिलों, 773 तहसीलों और 1,159 गांवों का दौरा कर रहे हैं. यह यात्रा केवल लोगों तक पहुंचने का जरिया नहीं है, बल्कि 'सेवा ही संगठन' की भावना को जमीनी स्तर पर काम में बदलने का देशव्यापी संकल्प है.'

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