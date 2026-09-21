घर में सो रहा था पूरा परिवार, डेढ़ घंटे तक तीन मंजिल खंगालता रहा चोर, नकदी-जेवरात लेकर फरार, CCTV में कैद

गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में चोरी की एक ऐसी वारदात सामने आई है, जिसने इलाके के लोगों की चिंता बढ़ा दी है. सेक्टर-9 के एफ ब्लॉक में चोर देर रात एक तीन मंजिला मकान में घुसा और करीब डेढ़ से दो घंटे तक पूरे घर को खंगालता रहा. चोर ने अलग-अलग मंजिलों पर रखी अलमारियों, सेफ और लॉकरों को खोला और नकदी के साथ सोने-चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गया. हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त चोर घर के अंदर चोरी कर रहा था, उस समय मकान में पति-पत्नी और उनके तीन बच्चे मौजूद थे. परिवार के किसी भी सदस्य की नींद नहीं खुली. परिवार की ओर से आशंका जताई गई है कि चोर ने नींद के लिए इस्तेमाल होने वाला कोई स्प्रे किया होगा. हालांकि, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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यह वारदात एफ ब्लॉक स्थित मकान संख्या 243 में रहने वाले दुष्यंत कुमार शर्मा के घर हुई. बताया जा रहा है कि चोर किसी तरह मकान की तीसरी मंजिल तक पहुंच गया. वहां लगे जाली वाले गेट की जाली तोड़कर उसने हाथ अंदर डाला और कुंडी खोल दी. इसके बाद चोर घर के अंदर दाखिल हुआ और एक-एक करके तीनों मंजिलों को खंगालना शुरू कर दिया. उसने घर में रखी अलग-अलग अलमारियों और सेफ-लॉकर को खोला. जहां भी नकदी और जेवरात मिले, उन्हें अपने साथ लेता गया. चोर काफी देर तक घर के अंदर रहा. परिवार को इसकी भनक तक नहीं लगी. सुबह करीब 5:30 बजे जब परिवार की नींद खुली तो घर का सामान बिखरा हुआ मिला. इसके बाद उन्हें चोरी का पता चला.

112 पर कॉल कर पुलिस को दी सूचना

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चोरी की जानकारी मिलते ही परिवार ने 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने पर विजयनगर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की. परिवार ने पुलिस को बताया कि चोरी के दौरान घर में मौजूद किसी सदस्य की नींद नहीं खुली. इसी वजह से उन्हें आशंका है कि चोर ने किसी तरह का नींद का स्प्रे इस्तेमाल किया होगा. पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है.

वारदात के बाद चोर के फरार होने की तस्वीर घर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई. फुटेज में चोर चोरी का सामान एक बैग में भरकर कंधे पर लटकाए दिखाई दे रहा है. CCTV में चोर मकान की बाउंड्री पर चढ़ता है और दूसरी तरफ कूदकर सड़क पर उतर जाता है. पुलिस अब इसी फुटेज के आधार पर उसकी पहचान करने और उसके आने-जाने के रास्ते का पता लगाने में जुटी है.

सेक्टर-9 इलाके में चोरी की यह पहली घटना नहीं है. इससे दो दिन पहले 19 सितंबर की रात भी एक मकान को चोरों ने निशाना बनाया था. पीड़ित प्रदीप सिंह के मुताबिक, चोर उनके घर से करीब पांच लाख रुपये कीमत के जेवरात और 75 हजार रुपये की नकदी चोरी कर ले गए थे. उस वारदात में भी चोर की तस्वीर CCTV कैमरे में कैद हुई थी. अब दो दिन के अंतराल में चोरी की दो घटनाएं सामने आने के बाद सेक्टर-9 के लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.

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पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

पुलिस दोनों घटनाओं से जुड़े CCTV फुटेज खंगाल रही है. आसपास के लोगों से पूछताछ के साथ संदिग्धों की तलाश भी की जा रही है. पुलिस टीम चोरों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है. फिलहाल पुलिस के सामने सबसे अहम सवाल यही है कि चोर घर में कैसे दाखिल हुआ, इतनी देर तक अंदर रहने के बावजूद परिवार को भनक क्यों नहीं लगी और दोनों घटनाओं में CCTV में सामने आए संदिग्धों का आपस में कोई संबंध है या नहीं. इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

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