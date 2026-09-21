भारत-जापान मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी पर नजरें, ऐसी हो सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग-11

भारत और जापान के बीच 22 सितंबर (मंगलवार) को ऐतिहासिक टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला जाएगा. इस मैच में टीम इंडिया के 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर खास नजरें रहेंगी. कम उम्र में बड़े मंच पर अपनी पहचान बना चुके वैभव से एक बार फिर विस्फोटक बल्लेबाजी की उम्मीद की जा रही है.

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वैभव सूर्यवंशी ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से पहले ही क्रिकेट जगत में काफी सुर्खियां बटोरी हैं. पावरप्ले में तेजी से रन बनाने की उनकी क्षमता उन्हें भारतीय टीम के लिए अहम खिलाड़ी बनाती है. जापान के खिलाफ मुकाबले में अगर उन्हें ओपनिंग का मौका मिलता है, तो उनसे टीम को तेज शुरुआत दिलाने की उम्मीद होगी.

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भारत और जापान पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में आमने-सामने होंगे, यह मुकाबला जापान के सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा, यह मैच भारत-जापान राजनयिक संबंधों की 75 साल पूरे होने की खुशी में आयोजित हो रहा है.

Touchdown Tokyo 🛬



All smiles as #TeamIndia has arrived for their historic one-off T20I against Japan and the #AsianGames 2026 campaign 🙌 pic.twitter.com/GfoJBVVknY — BCCI (@BCCI) September 21, 2026

वैभव के साथ कौन कर सकता है ओपनिंग?

भारतीय टीम मैनेजमेंट इस मैच में वैभव सूर्यवंशी के साथ अभिषेक शर्मा को पारी की शुरुआत करने का मौका दे सकता है. वहीं संजू सैमसन को रेस्ट दिया जा सकता है. वैभव और अभिषेक आक्रामक क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते हैं. वैभव को अफगानिस्तान के खिलाफ हालिया टी20 सीरीज के दौरान तीनों मैचों में प्लेइंग-11 में जगह नहीं मिली थी. वैभव को जिम्बाब्वे दौरे पर 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का खिताब मिला था. वैभव सूर्यवंशी ने जुलाई 2026 में जिम्बाब्वे दौरे पर तीन पारियों में कुल 151 रन बनाए थे.

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Building friendships and strengthening bonds over cricket🇮🇳🤝🇯🇵



BCCI President Mr Mithun Manhas and Team India members met with His Excellency ONO Keiichi, Ambassador of Japan to India in Delhi, ahead of the historic Japan-India bilateral T20I. Mr Ambassador presented The… pic.twitter.com/LKX8bcpARw — BCCI (@BCCI) September 16, 2026

भारत की ओपनिंग जोड़ी शुरुआत से ही जापानी गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश करेगी. अब देखना होगा कि जापान के खिलाफ वैभव को अंतिम प्लेइंग-11 में जगह मिलती है या नहीं.

भारत की संभावित प्लेइंग-11: श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और यश ठाकुर.

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