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भारत-जापान मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी पर नजरें, ऐसी हो सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग-11

भारत और जापान के बीच होने वाले ऐतिहासिक मुकाबले में टीम इंडिया की नजरें जीत पर होंगी. 15 साल के स्टार वैभव सूर्यवंशी पर खास फोकस रहेगा. जानिए वैभव को शामिल करते हुए कैसी हो सकती है भारत की संभावित प्लेइंग-11.

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वैभव सूर्यवंशी को जापान के खिलाफ ऐतिहासिक मुकाबले के लिए प्लेइंग-11 में मिलेगी जगह? (Photo: Getty)
वैभव सूर्यवंशी को जापान के खिलाफ ऐतिहासिक मुकाबले के लिए प्लेइंग-11 में मिलेगी जगह? (Photo: Getty)

भारत और जापान के बीच 22 सितंबर (मंगलवार) को ऐतिहासिक टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला जाएगा. इस मैच में टीम इंडिया के 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर खास नजरें रहेंगी. कम उम्र में बड़े मंच पर अपनी पहचान बना चुके वैभव से एक बार फिर विस्फोटक बल्लेबाजी की उम्मीद की जा रही है.

वैभव सूर्यवंशी ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से पहले ही क्रिकेट जगत में काफी सुर्खियां बटोरी हैं. पावरप्ले में तेजी से रन बनाने की उनकी क्षमता उन्हें भारतीय टीम के लिए अहम खिलाड़ी बनाती है. जापान के खिलाफ मुकाबले में अगर उन्हें ओपनिंग का मौका मिलता है, तो उनसे टीम को तेज शुरुआत दिलाने की उम्मीद होगी.

यह भी पढ़ें: टी20 में गदर पर टेस्ट में फ्लॉप? वैभव सूर्यवंशी को लेकर भिड़े दो दिग्गज, आखिर किस बात पर मचा बवाल!

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भारत और जापान पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में आमने-सामने होंगे, यह मुकाबला जापान के सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा, यह मैच भारत-जापान राजनयिक संबंधों की 75 साल पूरे होने की खुशी में आयोजित हो रहा है.

वैभव के साथ कौन कर सकता है ओपनिंग?

भारतीय टीम मैनेजमेंट इस मैच में वैभव सूर्यवंशी के साथ अभिषेक शर्मा को पारी की शुरुआत करने का मौका दे सकता है. वहीं संजू सैमसन को रेस्ट दिया जा सकता है. वैभव और अभिषेक आक्रामक क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते हैं. वैभव को अफगानिस्तान के खिलाफ हालिया टी20 सीरीज के दौरान तीनों मैचों में प्लेइंग-11 में जगह नहीं मिली थी. वैभव को जिम्बाब्वे दौरे पर 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का खिताब मिला था. वैभव सूर्यवंशी ने जुलाई 2026 में जिम्बाब्वे दौरे पर तीन पारियों में कुल 151 रन बनाए थे. 

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यह भी पढ़ें: एशियन गेम्स में भारत ने जड़ा मेडल का 'सिक्सर', हिमांशु ढिल्लों को सिल्वर, रुद्रांक्ष पाटिल भी ब्रॉन्ज जीत छाए

भारत की ओपनिंग जोड़ी शुरुआत से ही जापानी गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश करेगी. अब देखना होगा कि जापान के खिलाफ वैभव को अंतिम प्लेइंग-11 में जगह मिलती है या नहीं.

भारत की संभावित प्लेइंग-11: श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और यश ठाकुर.

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