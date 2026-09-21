Homemade Cheese: बाजार की महंगी चीज को कहें बाय, घर में रखे दूध और नींबू से बनाएं शुद्ध और टेस्टी चीज, सस्ते में बनकर होगी तैयार

पिज्जा, पास्ता या सैंडविच का नाम सुनते ही सबसे पहले मुंह में पानी चीज की वजह से आता है. लेकिन बाजार में मिलने वाला डिब्बाबंद चीज न सिर्फ महंगा होता है, बल्कि उसमें कई तरह के प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स भी मिले होते हैं. अगर आप भी अपने परिवार को शुद्ध और हेल्दी खाना खिलाना चाहते हैं तो बाजार के महंगे चीज को कहें बाय! घर पर सिर्फ दूध और सिरके (या नींबू के रस) की मदद से आप मिनटों में बिल्कुल बाजार जैसा टेस्टी, सॉफ्ट और चीजी मोजेरेला चीज तैयार कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसे बनाने का एकदम आसान तरीका.

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सामग्री:

कच्चा फुल क्रीम दूध - 1 लीटर (पैकेट वाले टोंड दूध का इस्तेमाल न करें)

सफेद सिरका - 3 से 4 बड़े चम्मच (या नींबू का रस)

नमक - 1 छोटा चम्मच

ठंडा पानी और बर्फ के टुकड़े

बनाने की विधि:

दूध गरम करना: एक भारी तले के बर्तन में फुल क्रीम दूध डालें और इसे धीमी आंच पर गुनगुना होने तक गरम करें. दूध केवल उतना गरम होना चाहिए कि उसमें उंगली डालने पर हल्की गर्मी महसूस हो (बहुत ज्यादा गरम या उबलने न दें).

दूध फाड़ना: गैस बंद कर दें. अब दूध में धीरे-धीरे एक-एक चम्मच करके सिरका डालें और हल्के हाथों से चलाते रहें. कुछ ही देर में दूध फटना शुरू हो जाएगा और छेना और हरा पानी अलग होने लगेगा.

चीज़ इकट्ठा करना: जब चीज और पानी पूरी तरह अलग हो जाएं, तो हाथ से या छलनी की मदद से चीज को एक जगह इकट्ठा करके एक्स्ट्रा पानी निचोड़ लें.

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चीज़ को स्ट्रेची (लोचदार) बनाना: बचे हुए गरम पानी में 1 छोटा चम्मच नमक मिलाएं. अब इकट्ठा किए गए चीज़ के गोले को इस गरम पानी में 2 मिनट के लिए डुबोएं, फिर निकाल कर दबाते हुए पानी निचोड़ें. इस प्रक्रिया को 3-4 बार दोहराएं. इससे चीज में बाजार जैसा खिंचाव आता है.

सेट करना: अब इस चीज़ के गोले को बर्फ वाले ठंडे पानी में 2-3 मिनट के लिए डाल दें ताकि यह अपनी शेप होल्ड कर ले. इसके बाद इसे निकालकर अच्छी तरह से निचोड़ लें.

स्टोर करना: चीज को एक प्लास्टिक रैप या एयरटाइट कंटेनर में लपेटकर 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें. आपका शुद्ध और टेस्टी होममेड मोजेरेला चीज तैयार है. इसे कद्दूकस करके पिज्जा या सैंडविच में इस्तेमाल करें.

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