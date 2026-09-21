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दिल्ली में 7 साल की बच्ची से रेप, हिरासत में आरोपी, चौकी पर लोगों का हंगामा

मध्य दिल्ली के देशबंधु गुप्ता रोड थाना क्षेत्र की एक चौकी इलाके में 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उसे मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है.

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पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मेडिकल जांच के लिए भेजा है
पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मेडिकल जांच के लिए भेजा है

दिल्ली के देशबंधु गुप्ता रोड थाना क्षेत्र में सात साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है. आरोपी से पूछताछ की जा रही है और उसे मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है.

सेंट्रल दिल्ली के देशबंधु गुप्ता रोड थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है. यहां सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. स्थानीय लोगों ने 34 वर्षीय आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उसके खिलाफ POCSO एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है.

सोमवार शाम की घटना

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पुलिस की ओर से जारी घटना रिपोर्ट के मुताबिक, मामला देशबंधु गुप्ता रोड थाने के अंतर्गत आने वाली शिदीपुरा पुलिस चौकी का है. सोमवार यानी 21 सितंबर को शाम करीब 6:30 बजे कुछ स्थानीय लोग सात साल की बच्ची और उसके परिजनों के साथ शिदीपुरा पुलिस चौकी पहुंचे. स्थानीय लोग अपने साथ आरोपी को भी पकड़कर लाए थे.

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दिल्ली के किशनगंज इलाके का निवासी है आरोपी

पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान 34 वर्षीय अंकित के रूप में हुई है. वह दिल्ली के किशनगंज इलाके का रहने वाला बताया गया है. स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि आरोपी को किशनगंज इलाके में बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न करते हुए पकड़ा गया था. इसके बाद लोग उसे पकड़कर पुलिस चौकी ले आए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की.

आरोपी के खिलाफ POCSO में मामला दर्ज

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने नाबालिग बच्ची को तुरंत मेडिकल जांच के लिए भेजा. वहीं, आरोपी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है. पुलिस की टीम घटनास्थल का भी निरीक्षण कर रही है और मामले से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ POCSO एक्ट और BNS की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जा रही है.

पुलिस अब बच्ची के परिजनों और मामले से जुड़े अन्य लोगों से जानकारी जुटा रही है. साथ ही घटनास्थल से संबंधित साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जांच और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी.

घटना के बाद इलाके में फैला तनाव

घटना की जानकारी फैलने के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई. बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पुलिस चौकी पर जमा हो गए और घेराव कर नारेबाजी करने लगे. प्रदर्शनकारी आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे.

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हालात को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया. सेंट्रल जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया.

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता की मेडिकल जांच कराई जा रही है. परिजनों के बयान के आधार पर POCSO एक्ट समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है. हालांकि, एहतियात के तौर पर इलाके में पुलिस बल तैनात रखा गया है.

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