Vastu Tips For Painting: घर में पेंटिंग लगाते वक्त न करें ये 4 गलतियां, बंद हो जाएंगे तरक्की के रास्ते

घर को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए हम ड्रॉइंग रूम या अन्य स्थानों पर पेंटिंग का प्रयोग करते हैं. आजकल तो बहुत सस्ती और आकर्षक रेडीमेड पेंटिंग मार्केट में आसानी से उपलब्ध हैं. लेकिन आपका घर में पेंटिंग लगाने का शौक कहीं आपके घर का वास्तु न बिगाड़ दे. किस तरह की पेंटिंग, उसकी आकृति और रंग किस दिशा में लगाई जा रही है, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है.

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जिस तरह समस्त ब्रह्मांड और हमारा शरीर पांच तत्वों जल, वायु, अग्नि, भूमि और आकाश से मिलकर बना है. ठीक उसी तरह हमारे घर में भी पांच तत्वों की ऊर्जाएं काम करती हैं. इन ऊर्जाओं का असंतुलित होना ही घर में वास्तु दोष बना देता है. जैसे जल तत्व में यदि लाल रंग यानी अग्नि तत्व के रंगों की पेंटिंग लगा दी जाए तो जीवन में आने वाली सकारात्मक संभावनाओं में कमी आ सकती है. इसी तरह अग्नि तत्व की दिशा में जल या आकाश तत्व का रंग दिक्कत कर सकता है.

इसलिए घर में पेंटिंग लगाते समय केवल उसकी सुंदरता पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है. पेंटिंग की आकृति, उसमें इस्तेमाल किए गए रंग और उसमें दिखाई जाने वाली वस्तुओं का भी ध्यान रखना चाहिए. किस दिशा में किस प्रकार की पेंटिंग लगाई जा रही है. इसका वास्तु की दृष्टि से विशेष महत्व है.

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पेंटिंग लगाते समय इन बातों का रखें ध्यान



1. साउथ-ईस्ट से साउथ दिशा तक बहते जल और सफेद खुले आकाश की नीले व मिल्टी सफेद रंग की तस्वीरें न लगाएं. इस दिशा में पेंटिंग का चयन करते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि यहां गलत रंगों या तत्वों वाली तस्वीर लगाने से वास्तु का संतुलन प्रभावित हो सकता है.

2. दक्षिण से पश्चिम दिशा में पीले रंग, पीले फूलों व ऊंचे पहाड़ों की तस्वीर लगाई जा सकती है, परन्तु उनमें पानी व हरियाली न हो. इस दिशा में पेंटिंग का चयन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि तस्वीर में जल तत्व और अधिक हरियाली का प्रयोग न किया गया हो.

3. पश्चिम से नॉर्थ-वेस्ट दिशा तक ऊंचे पहाड़ों व जल की तस्वीर लगाना अच्छा है, जिनमें हरे रंग का उपयोग न हो. इस क्षेत्र में पेंटिंग लगाते समय पहाड़ों और जल से जुड़ी तस्वीरों का प्रयोग किया जा सकता है.

4. नॉर्थ-वेस्ट से उत्तर दिशा होते हुए पूर्व दिशा तक बहते जल और हरियाली की तस्वीरें लगाना शुभ है. इस दिशा में बहता हुआ जल और हरियाली वाली तस्वीरें लगाई जा सकती हैं. पेंटिंग का चयन करते समय उसमें दिखाई देने वाले रंगों और प्राकृतिक दृश्यों का भी ध्यान रखना चाहिए.

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