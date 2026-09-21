सैमसंग का AI फ्रिज और AC, खाना नहीं होगा खराब, ऐप सपोर्ट भी

सैमसंग इंडिया ने भारत में 2026 Bespoke AI होम अप्लायंसेज की नई रेंज पेश की है. कंपनी की इस नई होम अप्लायंस रेंज की मदद से घर को स्मार्ट AI होम में बदला जा सकता है. सैमसंग के ये सभी अप्लायंसेज आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, जिससे यूजर्स को एक कनेक्टेड स्मार्ट होम का एक्सपीरियंस मिलता है. सैमसंग की इस नई रेंज में किचन से लेकर हॉल और लॉन्ड्री एरिया तक के लिए कई प्रोडक्ट्स शामिल हैं.

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ये नए लाइनअप Samsung SmartThings प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हो जाते हैं. इसके बाद ये आपकी डेली एक्टिविटी और पर्सनल रूटीन को समझकर उसी हिसाब से काम कर सकते हैं. साथ ही, ये आपके इलेक्ट्रिसिटी यूसेज को ऑप्टिमाइज करने में भी मदद करते हैं. इन डिवाइसेज में टचस्क्रीन, अपडेटेड वॉयस इंटरैक्शन और Knox डेटा प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जिससे आपका डेटा भी सुरक्षित रहता है.

जानिए Samsung की शानदार 2026 Bespoke AI होम अप्लायंसेज लाइनअप में क्या खास है

Family Hub Refrigerator with AI Vision

सैमसंग की नई होम अप्लायंस रेंज में Family Hub Refrigerator with AI Vision भी शामिल है. इसमें मिलने वाले AI फीचर्स की मदद से घर के कई काम आसान हो सकते हैं. इस बड़े रेफ्रिजरेटर में Google Gemini का सपोर्ट मिलता है. साथ ही इसमें 32 इंच का टचस्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है.

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इस स्क्रीन की मदद से आप नोट्स सेव कर सकते हैं, स्कूल का शेड्यूल बना सकते हैं और एंटरटेनमेंट का मजा भी ले सकते हैं. इसके अलावा खाना बनाने के लिए रेसिपी भी देखी जा सकती हैं. यानी किचन में काम करते समय यह स्क्रीन आपके काफी काम आ सकती है.

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Bespoke AI WindFree Pro Air Conditioner

सैमसंग का नया Bespoke AI WindFree Pro Air Conditioner एक कनेक्टेड क्लाइमेट प्लेटफॉर्म पर काम करता है, जो आपको इंटेलिजेंट एनवायरमेंट कंट्रोल देता है. इसमें हवा को साफ करने के लिए PM1.0 एयर फिल्टर भी दिया गया है.

इस AC को Samsung SmartThings प्लेटफॉर्म से कनेक्ट किया जा सकता है. इसके बाद यूजर्स स्मार्टफोन की मदद से इसे रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं और अपने घर के कूलिंग एक्सपीरियंस को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं.

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Infinite 1-Way Cassette AC with WindFree

भारत के घरों को ध्यान में रखकर बनाया गया Infinite 1-Way Cassette AC भी सैमसंग की 2026 प्रोडक्ट रेंज का एक खास प्रोडक्ट है. इसमें WindFree टेक्नोलॉजी दी गई है, जो सीधे तेज ठंडी हवा का झोंका महसूस होने से बचाती है.

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इसमें करीब 23,000 माइक्रो एयर होल दिए गए हैं, जिनकी मदद से ठंडी हवा कमरे में ज्यादा आराम से फैलती है. कंपनी के मुताबिक, यह AC बिजली की खपत को 30% तक कम करने में भी मदद कर सकता है.

कुल मिलाकर, सैमसंग की नई Bespoke AI होम अप्लायंसेज रेंज में AI, कनेक्टिविटी और स्मार्ट फीचर्स पर काफी फोकस किया गया है. कंपनी का मकसद इन प्रोडक्ट्स की मदद से घर के अलग-अलग हिस्सों को एक कनेक्टेड स्मार्ट सिस्टम में जोड़ना है. साथ ही, इन फीचर्स की मदद से यूजर्स को बेहतर सुविधा और एनर्जी सेविंग का फायदा मिल सकता है.



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