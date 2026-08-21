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Gond Ladoo Recipe: सिर्फ एक कप गेहूं के आटे से बनाएं 1 किलो हलवाई वाले गोंद लड्डू, हड्डियों से आ रही कट-कट की आवाज होगी दूर

Gond Ladoo: अगर आपको भी आए दिन हड्डियों की कमजोरी महसूस होती है तो आज हम आपको इसका टेस्टी इलाज बता रहे हैं. घर में रखे गेहूं के आटे में कुछ चीजें मिलाकर आप ताकतवर लड्डू बना सकते हैं.

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गोंद के लड्डू (Photo: ITG)
गोंद के लड्डू (Photo: ITG)

Gond Laddoo: आजकल के दौर में पोषण की कमी, गलत खानपान या शरीर में कैल्शियम और विटामिन-डी की कमी के कारण अक्सर जोड़ों और हड्डियों से कट-कट की आवाज आने लगती है. इसके साथ ही कमर दर्द, घुटनों में जकड़न और दिनभर सुस्ती और कमजोरी महसूस होना आम बात है. अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो बाजार की महंगी दवाइयों के बजाय अपनी रसोई का यह पुराना और आजमाया हुआ नुस्खा अपनाएं.

केवल 1 कप गेहूं के आटे में गोंद, ड्राई फ्रूट्स और देसी घी मिलाकर आप घर पर ही पूरे 1 किलो हलवाई जैसे दानेदार और पौष्टिक गोंद के लड्डू तैयार कर सकते हैं. गोंद में मौजूद प्राकृतिक गुण हड्डियों के ग्रीस को बढ़ाते हैं और जोड़ों के दर्द को जड़ से खत्म करने में मदद करते हैं. आइए जानते हैं इसे बनाने का आसान तरीका.

लड्डू की सामग्री

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1 कप गेहूं का आटा

1/2 कप गोंद

1 कप कद्दूकस किया सूखा नारियल

1/2 कप कटे हुए बादाम-काजू

1 कप देसी घी

1.5 कप गुड़ या मखाना पाउडर/बूरा लें.

बनाने का तरीका

कड़ाही में 2 बड़े चम्मच देसी घी गरम करें और गोंद को धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए तलें, जब तक कि वह फूलकर पॉपकॉर्न की तरह सफेद और क्रिस्पी न हो जाए.

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बचे हुए घी में काजू, बादाम, और सूखे नारियल को हल्का सुनहरा होने तक भूनकर अलग निकाल लें.

भुने हुए गोंद को थोड़ा ठंडा करके कटोरी के पेंदे या सिलबट्टे से दरदरा फोड़/क्रश कर लें. मिक्सी में न पीसें, ताकि लड्डू दानेदार बनें.

कड़ाही में थोड़ा और घी डालें और 1 कप गेहूं के आटे को धीमी आंच पर तब तक भूनें जब तक कि उसमें से सोंधी खुशबू न आने लगे और रंग सुनहरा न हो जाए.

भुने हुए गरम आटे में दरदरा पिसा गोंद, भुने हुए ड्राई फ्रूट्स, मखाना पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच सोंठ व जायफल पाउडर अच्छे से मिलाएं.

मिश्रण जब हल्का गुनगुना रह जाए. बहुत गरम न हो, तब इसमें पिसा हुआ गुड़ या देसी खांड/बूरा डालकर हाथों से अच्छे से मिक्स करें.

अब हाथ में थोड़ा-थोड़ा मिश्रण लेकर गोल-गोल दानेदार लड्डू बांध लें. इन्हें कांच के एयरटाइट डिब्बे में भरकर रखें और रोज सुबह 1 गिलास गरम दूध के साथ 1 लड्डू खाएं.

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