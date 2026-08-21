हाथ में DSLR और... जब CM हाउस में फोटोग्राफर बने विजय, Video वायरल

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने आज उस समय फोटोग्राफर्स को चौंका दिया, जब वह खुद हाथ में कैमरा पकड़े सभी को रिकॉर्ड करते नजर आए. मौका था वर्ल्ड फोटोग्राफी डे का और विजय ने फोटोग्राफर बनकर सभी को हैरान कर दिया.

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उन्होंने शुक्रवार को सचिवालय में फोटोग्राफर्स के साथ हुई एक खास मुलाकात के दौरान अचानक खुद कैमरा संभालकर सभी को हैरान कर दिया. बता दें कि वर्ल्ड फोटोग्राफी डे हर साल 19 अगस्त को मनाया जात है और यह वीडियो उसी दिन का है, जिसे आज तमिलनाडु सीएम हाउस ने शेयर किया है.

विजय ने विश्व फोटोग्राफी दिवस के मौके पर प्रोफेशनल कैमरा हाथ में लिया और अपने आसपास मौजूद फोटोग्राफरों को कैमरे में कैद करने लगे. जो फोटोग्राफर आमतौर पर दूसरों की तस्वीरें लेते हैं, वे अचानक खुद कैमरे के दूसरी तरफ नजर आए. इस दौरान विजय ने सचिवालय में दाखिल होते फोटोग्राफरों की तस्वीरें खींचीं और उनके वीडियो भी बनाए. उन्होंने कार्यक्रम के दौरान फोटोग्राफरों का अभिवादन किया और उनसे बातचीत भी की.

हर साल 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है. यह दिन फोटोग्राफी की कला, तकनीक और इतिहास को सम्मान देने के साथ-साथ उन फोटोग्राफरों की भूमिका को भी सम्मान देता है, जो घटनाओं और यादगार पलों को अपने कैमरे में दर्ज करते हैं.

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मालूम हो कि विजय ने तमिल सिनेमा में एक सफल करियर के बाद राजनीति का रुख किया है. उन्होंने 2024 में अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) लॉन्च की थी. विधानसभा चुनावों में शानदार जीत के बाद उन्होंने मई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला था.

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