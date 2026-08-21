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घर बनवाना हुआ महंगा... अचानक दिल्ली से गोवा तक बढ़े Saria के दाम

Saria Price Surge: हाउस कंस्ट्रक्शन में अहम रोल निभाने वाले सरिया का भाव दिल्ली, रायपुर, गोवा से लेकर चेन्नई तक में अचानक बढ़ गया है और बिल्डिंग मैटेरियल की कीमतों में गिरावट का इंतजार कर रहे लोगों को झटका लगा है.

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सरिया की कीमत बढ़ने से महंगा हो गया घर बनवाना. (Photo: ITG)
सरिया की कीमत बढ़ने से महंगा हो गया घर बनवाना. (Photo: ITG)

क्या आप भी घर बनवाने (House Construction) का प्लान कर रहे हैं और बिल्डिंग मैटेरियल्स की कीमतों में गिरावट का इंतजार कर रहे हैं, तो भी ये खबर आपके लिए है. दरअसल, बीते दो महीनों में इस मौके का इंतजार कर रहे लोगों को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि देश के तमाम शहरों में सरिया की कीमतों में तगड़ा उछाल (Saria Price Surge) आया है. जहां मई-जून के दौरान सरिया सस्ता हुआ था, तो वहीं अब इसकी कीमतें फिर से बढ़ने लगी है और दिल्ली से गोवा तक हाउस कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली इस जरूरी धातु की कीमत बढ़ी है.   

हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में बड़ा रोल
आज के समय में अपने सपनों का आशियाना तैयार कराना सबसे महंगे सौदों में शामिल है. पहले लाखों रुपये खर्च कर जमीन खरीदना पड़ता है, तो वहीं सरिया, सीमेंट, रेट, ईंट समेत अन्य बिल्डिंग मैटेरियल्स पर तगड़ा खर्च होता है. ऐसे में लोग हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कम करने की उम्मीद में इन चीजों के दाम गिरने का इंतजार करते हैं और कभी-कभी ये भारी पड़ जाता है, जैसा सरिया की कीमतों में उछाल के तौर पर फिलहाल देखने को मिल रहा है. 

सरिया का यूज महज घर की मजबूती के लिहाज से जरूरी नहीं है, बल्कि इसकी कीमत में उतार-चढ़ाव का सीधा असर House Construction Cost पर देखने को मिलता है. इसकी कीमत में रोजाना आधार पर बदलाव होता है और इनमें कोई भी उतार-चढ़ाव, घर बनवाने के खर्च को बढ़ा या घटा सकता है.

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सरिया के लेटेस्ट रेट (प्रति मीट्रिक टन 18% जीएसटी के बिना)

शहर (राज्य) 20 मई 2026 27 जून 2026 19 अगस्त 2026
रायपुर 42,500 रुपये 41,400 रुपये 42,300 रुपये
रायगढ़ 42,000 रुपये 40,800 रुपये 41,500 रुपये
भावनगर 48,500 रुपये 45,000 रुपये 48,000 रुपये
राउरकेला 43,000 रुपये 41,800 रुपये  42,500 रुपये
हैदराबाद 46,200 रुपये 43,000 रुपये 45,800 रुपये
चेन्नई 49,000 रुपये 45,800 रुपये 47,500 रुपये
मुंबई 47,300 रुपये 44,700 रुपये 47,300 रुपये
जालना 46,400 रुपये 45,100 रुपये 46,000 रुपये
गोवा 51,500 रुपये 46,900 रुपये 48,400 रुपये

घर बैठे चेक कर सकते हैं लेटेस्ट रेट
Sariya Price में रोजाना आधार पर बदलाव होता है और आप अपने शहर की लेटेस्ट कीमतों को घर बैठे ही आसानी से चेक कर सकते हैं. इसके लिए आयरनमार्ट की वेबसाइट (ayronmart.com) पर जाना होगा और इसमें TMT सरिया के लेटेस्ट रेट अपडेट की पूरी जानकारी मिल जाएगी. बता दें कि वेबसाइट पर बताई गई कीमतें सरिया पर लगने वाले 18 फीसदी जीएसटी से अलग होती हैं और इसके जुड़ने से ये बढ़ जाती हैं.

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