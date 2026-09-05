Doodh Sev Bhaji Recipe: 10 मिनट में 1 कप दूध से बनाएं ढाबा स्टाइल 'सेव भाजी', स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे घरवाले

Doodh Sev Bhaji Recipe: दूध से आपने मीठी चीजें तो बहुत बनाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी दूध की सब्जी खाई है. मोटी सेव वाली नमकीन में दूध मिलाकर एक शानदार सब्जी बनाई जाती है, जो खाने में बहुत ही मजेदार लगती है. सेव वाली नमकीन जितनी खाने में टेस्टी लगती है, उसकी सब्जी भी काफी जबरदस्त लगती है.
जब घर में कोई सब्जी नहीं होती है उस समय सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि आखिर क्या बनाया जाए. ऐसे में आप दूध सेव भाजी बना सकते हैं, जिसके साथ रोटी और चावल दोनों ही खाने में कमाल लगती है. आइए आपको घर में झटपट बनने वाली दूध सेव भाजी बनाने का सिंपल तरीका बताते हैं.
दूध सेव भाजी के लिए इंग्रेडिएंट्स
दूध सेव बनाने का आसान तरीका
दूध सेव भाजी ऐसे करें सर्व
इस खास सब्जी को आप रोटी, पराठा और चावल तीनों के साथ ही मजे से खा सकते हैं. हालांकि अगर आप चावल के साथ खाने के लिए बना रहे हैं तो इसमें पानी की मात्रा ज्यादा कर सकते हैं. यह डिश खासतौर पर मुंबई-आगरा हाईवे के ढाबों और राजस्थान में लोग बड़े चाव से खाते हैं और आगरा में भी कई होटलों में यह खास डिश आपको मिल जाएगी.