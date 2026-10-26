Mooli Pakoda Recipe: आलू-प्याज छोड़िए, अब बनाकर खाएं मूली के लच्छेदार कुरकुरे पकौड़े, बनाना है आसान

शाम की चाय के साथ अगर गरमा-गरम और कुरकुरे पकौड़े मिल जाएं, तो दिनभर की सारी थकान दूर हो जाती है. आलू और प्याज के पकौड़े तो आपने कई बार खाए होंगे, लेकिन इस बार सर्दियों की आहट के साथ कुछ नया और बेहद क्रिस्पी ट्राई करें. मूली के लच्छे वाले यह कुरकुरे पकौड़े खाने में जितने स्वादिष्ट होते हैं, बनाने में उतने ही आसान भी हैं. मूली की तासीर और मसालों का चटाकेदार स्वाद इस स्नैक को चाय के साथ एकदम परफेक्ट बनाता है. आइए जानते हैं इसे घर पर आसानी से बनाने की बेहद आसान रेसिपी.

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मूली के पकौड़े बनाने के लिए सामग्री

मूली: 2 मध्यम आकार की (कद्दूकस की हुई)

बेसन: 1 कप

चावल का आटा या सूजी: 3-4 बड़े चम्मच (कुरकुरापन लाने के लिए)

हरी मिर्च: 2-3 (बारीक कटी हुई)

अदरक-लहसुन का पेस्ट या कद्दूकस किया हुआ अदरक: 1 छोटा चम्मच

अजवाइन: ½ छोटा चम्मच (हजमे और स्वाद के लिए)

लाल मिर्च पाउडर या चिली फ्लेक्स: 1 छोटा चम्मच

हल्दी पाउडर: ½ छोटा चम्मच

धनिया पाउडर: 1 छोटा चम्मच

गरम मसाला: ½ छोटा चम्मच

बारीक कटा हरा धनिया: 2-3 बड़े चम्मच

नींबू का रस: 1 छोटा चम्मच (चटपटे स्वाद के लिए)

नमक: स्वादानुसार (नमक बाद में मिलाएं क्योंकि मूली पानी छोड़ती है)

तेल: पकौड़े तलने के लिए

बनाने का तरीका

सबसे पहले मूली को छीलकर कद्दूकस कर लें. अब कद्दूकस की हुई मूली में थोड़ा सा नमक मिलाकर 5 मिनट के लिए रख दें, ताकि मूली का एक्स्ट्रा पानी निकल जाए. इसके बाद मूली को हाथों से अच्छी तरह निचोड़कर सारा पानी निकाल दें (इस पानी को फेंके नहीं, आटा गूंथने में इस्तेमाल कर सकती हैं).

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अब एक बड़े बर्तन में निचोड़ी हुई मूली के लच्छे लें. इसमें बारीक कटी हरी मिर्च, अदरक, अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और हरा धनिया डालें.

अब इसमें बेसन और चावल का आटा (या सूजी) मिलाएं. साथ ही नींबू का रस डालें. सभी चीजों को अपने हाथों से अच्छी तरह मिला लें. (ध्यान रखें: मूली में थोड़ा नमी होती है, इसलिए जरूरत पड़ने पर ही 1-2 चम्मच पानी छिड़कें, वरना मिश्रण गीला हो जाएगा).

एक कढ़ाई में पकौड़े तलने के लिए पर्याप्त तेल गरम करें. तेल मध्यम-तेज़ गरम होना चाहिए.

अब मिश्रण से थोड़ा-थोड़ा हिस्सा हाथ में लें (लच्छेदार शेप में) और गरम तेल में छोड़ते जाएं. आंच को मीडियम रखें ताकि पकौड़े अंदर तक पकें और ऊपर से एकदम क्रिस्पी हो जाएं.

कलछी से उलट-पलट करते हुए पकौड़ों को सुनहरा और कुरकुरा होने तक तल लें. इसके बाद इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल लें ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए.

तैयार है आपके गरमा-गरम और सुपर क्रिस्पी मूली के लच्छे वाले पकौड़े! इन्हें अपनी मनपसंद हरी चटनी और टोमैटो सॉस के साथ चाय के साथ सर्व करें.

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