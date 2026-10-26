₹50,104 में मिल रहा iPhone 17! Flipkart पर कीमत घटी, पुराना फोन देने पर होगी बड़ी बचत

Apple का iPhone खरीदने का सपना देख रहे हैं, लेकिन करीब 1 लाख रुपये खर्च नहीं करना चाहते? तो आपके लिए एक नई डील सामने आई है.

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Flipkart पर iPhone 17 की कीमत में कटौती हुई है. फोन का 256GB मॉडल अब 88,999 रुपये में लिस्ट है, जबकि इसकी रिटेल कीमत 99,900 रुपये है. यानी सीधे कीमत में 10,901 रुपये की कमी आई है.

लेकिन इस डील की सबसे खास बात कुछ और है. अगर आपके पास पुराना iPhone है और आप उसे एक्सचेंज करने के लिए तैयार हैं, तो बैंक ऑफर और दूसरे लाभ जोड़कर iPhone 17 की इफेक्टिव कीमत 50,104 रुपये तक पहुंच सकती है. हालांकि, इस कीमत का फायदा हर ग्राहक को नहीं मिलेगा. इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी.

Flipkart पर iPhone 17 की नई कीमत कितनी है?

रिपोर्ट के मुताबिक, Flipkart पर iPhone 17 के 256GB मॉडल की कीमत घटकर 88,999 रुपये हो गई है. इसकी रिटेल कीमत 99,900 रुपये है. इस तरह फोन खरीदने पर सीधे 10,901 रुपये की बचत हो सकती है.

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वहीं, 512GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत भी घटाई गई है. यह वेरिएंट 1,24,900 रुपये के बजाय 1,13,999 रुपये में लिस्ट है. यानी इस मॉडल पर भी 10,901 रुपये की सीधी कटौती दिखाई दे रही है.

यह कीमत फोन पर मिलने वाले एक्स्ट्रा बैंक ऑफर और एक्सचेंज ऑफर को जोड़ने से पहले की है. इसलिए अगर आप सिर्फ नया फोन खरीदना चाहते हैं और अपना पुराना फोन नहीं देना चाहते, तो आपको पहले दिखाई गई कीमत और अपने लिए लागू बैंक ऑफर को देखना चाहिए.

पुराने iPhone को बदलने पर 50,104 रुपये में कैसे मिलेगा फोन?

इसके लिए Flipkart पर iPhone 17 के 256GB मॉडल की 88,999 रुपये की कीमत से पात्र iPhone 15 को एक्सचेंज करने पर मिलने वाला 36,250 रुपये तक का लाभ घटाया गया है. इसके बाद Flipkart Axis Bank क्रेडिट कार्ड ऑफर के तहत 2,638 रुपये की छूट और 7 रुपये के SuperCoin लाभ को भी जोड़ा गया है.

इस तरह गणना करने पर इफेक्टिव कीमत 50,104 रुपये बनती है. लेकिन ध्यान रखें कि यह हर ग्राहक के लिए पक्की कीमत नहीं है. पुराने फोन की एक्सचेंज वैल्यू उसकी स्थिति, मॉडल और एलिजिब्लिटी पर निर्भर करती है. अगर आपका फोन एक्सचेंज ऑफर की शर्तें पूरी नहीं करता, तो आपको इतनी बचत नहीं मिलेगी.

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इसलिए केवल 50,104 रुपये की कीमत देखकर खरीदारी का फैसला न करें. पहले अपने पुराने फोन की एक्सचेंज वैल्यू और बैंक ऑफर की पात्रता जांच लें.

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