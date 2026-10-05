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Methi-Pyaz Paratha: नाश्ते में रोज पोहा-चीला खाना छोड़ें, ताजी हरी मेथी और प्याज डालकर बनाएं क्रिस्पी हरा-भरा पराठा, खाकर कहेंगे वाह

Methi-Pyaz Paratha: अगर आप भी रोज-रोज वही पोहा, चीला या फिर आलू पराठा खाकर बोर हो चुके हैं तो यहां हम आपको मेथी-प्याज पराठा बनाने की रेसिपी बता रहे हैं.

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मेथी प्याज पराठा (Photo: ITG)
मेथी प्याज पराठा (Photo: ITG)

सुबह के नाश्ते में रोज-रोज वही सादा पोहा, उपमा या बेसन का चीला खाकर अगर आप बोर हो चुके हैं, तो इस बार कुछ नया, सेहतमंद और बेहद चटाकेदार ट्राई करें—ताजी हरी मेथी और प्याज का क्रिस्पी ग्रीन पराठा. सर्दियों के मौसम में ताजी हरी मेथी बाजार में खूब मिलती है जो फाइबर, आयरन और एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है.

अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि मेथी का पराठा कड़वा लगता है या बेलते समय फटने लगता है. अगर आप कटी हुई मेथी में बारीक प्याज, थोड़ा-सा बेसन, अजवाइन और अमचूर पाउडर मिलाकर आटा गूंधेंगे, तो मेथी की कड़वाहट पूरी तरह दूर हो जाएगी और पराठा एकदम कुरकुरा व सोंधा बनेगा. आइए जानते हैं इसे बनाने की झटपट और आसान विधि!

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2 कप गेहूं का आटा

1 बड़ा चम्मच बेसन (पराठे को खस्ता और टेस्टी बनाने के लिए)

1.5 कप ताजी हरी मेथी (अच्छी तरह धोकर बारीक कटी हुई)

1 मध्यम प्याज (बिल्कुल बारीक कटा हुआ)

1/2 छोटा चम्मच अजवाइन (हाथों से क्रश की हुई)

1/2 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर

1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर या चाट मसाला (कड़वाहट काटने के लिए)

2 बारीक कटी हरी मिर्च और 1/2 इंच अदरक (कद्दूकस किया)

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1 छोटा चम्मच तेल या देसी घी (मोयन के लिए)

स्वादानुसार नमक और सेकने के लिए देसी घी/मक्खन

बनाने का तरीका

एक परात में गेहूं का आटा, बेसन, बारीक कटी मेथी, प्याज, अजवाइन, भुना जीरा, अमचूर, हरी मिर्च, अदरक, 1 चम्मच घी और नमक मिलाएं. बिना पानी डाले पहले मेथी-प्याज को आटे में अच्छी तरह मसल लें. फिर जरूरत अनुसार थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर नरम आटा गूंध लें और 5 मिनट रेस्ट दें.

आटे की लोई बनाएं और सूखे आटे की मदद से मनपसंद आकार (गोल या तिकोन) में पराठा बेल लें.

गर्म तवे पर पराठा डालें. दोनों तरफ से हल्का सिकने पर देसी घी या मक्खन लगाएं और मध्यम आंच पर कलछी से दबाते हुए सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेकें.

तैयार है आपका चटाकेदार और क्रिस्पी ग्रीन पराठा! इसे ताजे सफेद मक्खन, मीठे दही या गरमा-गरम चाय के साथ सर्व करें.

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