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Crispy Corn Kachori Recipe: झमाझम बारिश में बनाकर खाएं क्रिस्पी कॉर्न कचौड़ी, चाय के साथ स्वाद होगा दोगुना, नोट करें रेसिपी

बारिश के मौसम में चाय के साथ कुछ कुरकुरा और चटपटा खाने का मन हो तो आलू-प्याज की जगह भुट्टे की कचौड़ी बनाएं. ताजे कॉर्न और देसी मसालों से तैयार यह क्रिस्पी कचौड़ी बेहद स्वादिष्ट होती है और इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है. चाय के साथ कोर्न कचौड़ी का मजा ही अलग होता है, आइए आपको इसकी रेसिपी बताते हैं.

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बारिश में भुट्टा खाने का मजा अलग होता है. (PHOTO:AI)
बारिश में भुट्टा खाने का मजा अलग होता है. (PHOTO:AI)

Crispy Corn Kachori Recipe: बारिश में नाश्ते में कुछ क्रिस्पी और चटपटा मिल जाए तो मजा डबल हो जाता है, इस मौसम में आमतौर पर घरों में लोग पकौड़े और कचौड़ी बनाते हैं. मगर हर बार आलू-प्याज की कचौड़ी खाकर मन उब जाता है और कुछ नया खाने की क्रेविंग होती है. ऐसे में आप मॉनसून में सबसे ज्यादा बिकने वाले भुट्टे से आप कुछ कुरकुरा और नया नाश्ता बना सकते हैं.

आपने अभी तक भुट्टे को उबालकर या भूनकर ही खाया होगा. लेकिन क्या आपने कभी भुट्टे की कचौड़ी खाई है, उसका स्वाद नॉर्मल कचौड़ी जैसा टेस्टी होता है और इससे भी अच्छी बात यह है कि इसे आप फटाफट घर के मसालों से तैयार कर सकते हैं. 

भुट्टे की कचौड़ी बनाने की सामग्री

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बाहरी लेयर के लिए

  • 2 कप मैदा
  • 2-3 बड़े चम्मच देसी घी (मोयन के लिए)
  • स्वादानुसार नमक
  • जरूरत के अनुसार पानी

फिलिंग के लिए

  • 1½ कप भुट्टे के दाने
  • 2 बड़े चम्मच बेसन
  • 1-2 हरी मिर्च
  • 1 छोटा टुकड़ा अदरक
  • 1 छोटा चम्मच जीरा
  • 1 चुटकी हींग
  • ½ छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
  • ¼ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
  • ½ छोटा चम्मच अमचूर पाउडर
  • स्वादानुसार नमक
  • तलने के लिए तेल

भुट्टे की कचौड़ी बनाने का तरीका

  1. सबसे पहले भुट्टे के दाने अलग कर लें. अब इन्हें हरी मिर्च और अदरक के साथ मिक्सर में दरदरा पीस लें. ध्यान रखें कि भुट्टे का बिल्कुल महीन पेस्ट न बनाएं.
  2. अब एक कड़ाही में थोड़ा तेल गर्म करें. इसमें जीरा और हींग डालकर तड़का लगाएं. इसके बाद इसमें दरदरा पिसा हुआ भुट्टे का मिक्सर डालें और अच्छी तरह भूनें. भुट्टे से निकलने वाला पानी पूरी तरह सूखने तक इसे पकाएं.
  3. जब भुट्टे का मिक्सर अच्छी तरह सूख जाए, तब इसमें बेसन, लाल मिर्च, हल्दी, अमचूर पाउडर और नमक डालें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर कुछ मिनट तक भून लें. फिलिंग तैयार होने के बाद इसे ठंडा होने के लिए अलग रख दें.
  4. अब कचौड़ी की बाहरी लेयर तैयार करने के लिए एक बर्तन में मैदा लें. इसमें देसी घी और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं. हाथ से दबाने पर अगर मैदा मुट्ठी में बंधने लगे, तो समझें कि मोयन सही है. अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें. आटे को कुछ देर ढककर रख दें.
  5. इसके बाद आटे की मिडियम शेप की लोइयां बना लें. एक लोई लेकर उसे हथेली से हल्का दबाएं और किनारों को पतला रखते हुए बीच का हिस्सा थोड़ा मोटा रखें. अब इसके बीच में भुट्टे की तैयार फिलिंग भरें और किनारों को धीरे-धीरे मोड़ते हुए अच्छी तरह बंद कर दें.
  6. भरी हुई लोई को हल्के हाथों से दबाकर कचौड़ी की शेप दें. इसी तरह सारी कचौड़ियां तैयार कर लें. अब कड़ाही में तेल गर्म करें.
  7. कचौड़ियों को क्रिस्पी बनाने के लिए तेल को बहुत तेज गर्म न करें. कचौड़ियों को धीमी से मिडियम फ्लेम पर डालकर धीरे-धीरे सुनहरा और कुरकुरा होने तक डीप फ्राई करें.
  8. जब कचौड़ियां दोनों तरफ से अच्छी तरह सुनहरी और क्रिस्पी हो जाएं, तो उन्हें निकालकर टिश्यू पेपर पर रखें, ताकि उनका एक्स्ट्रा तेल निकल जाए.

चटनी और चाय के साथ करें सर्व

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गरमा-गरम भुट्टे की कचौड़ी को आप हरी चटनी, मीठी चटनी. दही या चाय के साथ सर्व कर सकते हैं. रिमझिम बारिश में चाय के साथ कचौड़ी का स्वाद दोगुना हो जाता है और बच्चे भी मांग-मांगकर खाते हैं. 

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