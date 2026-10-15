Aloo Suji Pakoda: समोसा-कचौड़ी खाकर हो गए बोर! रिमझिम बारिश में बनाएं आलू-सूजी के कुरकुरे लच्छेदार पकौड़े, कड़क चाय संग लगेंगे टेस्टी

रिमझिम बारिश की बूंदें गिरते ही हर भारतीय घर में कुछ गरमा-गरम और चटपटा खाने की फरमाइश शुरू हो जाती है. ऐसे मौसम में अगर कड़क चाय के साथ एक प्लेट गरमा-गरम और करारे पकोड़े मिल जाएं, तो बारिश का मज़ा दोगुना हो जाता है. वैसे तो आपने बेसन के आलू-प्याज वाले पकोड़े कई बार खाए होंगे, लेकिन इस बार कुछ नया ट्राई करें.

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आलू और सूजी के क्रिस्पी लच्छेदार पकौड़े बाहर से बेहद कुरकुरे और अंदर से बेहद स्वादिष्ट बनते हैं. बिना बेसन के बनने वाले ये पकोड़े बहुत ही कम समय में तैयार हो जाते हैं और लंबे समय तक क्रंची बने रहते हैं. आइए जानते हैं इसे घर पर आसानी से बनाने की पूरी विधि.

सामग्री:

कच्चे आलू: 2 बड़े (लंबे लच्छों में कद्दूकस किए हुए)

सूजी : 1/2 कप

हरी मिर्च: 2 (बारीक कटी हुई)

अदरक: 1 इंच टुकड़ा (कद्दूकस किया हुआ)

हरा धनिया: बारीक कटा हुआ

मसाले: 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स (या लाल मिर्च पाउडर), 1/2 चम्मच साबुत जीरा, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच अजवाइन

नींबू का रस: 1 चम्मच (या आमचूर पाउडर)

नमक और तलने के लिए तेल: स्वादानुसार

बनाने की सरल विधि:

आलू के लच्छे तैयार करें: कच्चे आलू छीलकर मोटे ग्रेटर (कद्दूकस) से लंबे लच्छे निकाल लें. इन्हें 2-3 बार ठंडे पानी से अच्छी तरह धो लें ताकि स्टार्च निकल जाए, फिर पानी निचोड़कर सुखा लें.

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मिश्रण बनाएं: एक बाउल में सूखे आलू के लच्छे, सूजी, हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया, अजवाइन, जीरा, चिली फ्लेक्स, चाट मसाला और स्वादानुसार नमक डालें.

डो/बैटर सेट करें: सभी चीजों को हाथों से मिलाएं. (आलू का अपना मॉइश्चर और नमक मिलकर सूजी को सोख लेगा). अगर जरूरत लगे तो केवल 1-2 चम्मच पानी छिड़कें. 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ दें ताकि सूजी फूल जाए.

तलें: कढ़ाई में तेल मध्यम-तेज आंच पर गरम करें. हाथ में थोड़ा-थोड़ा लच्छेदार मिश्रण लेकर बिखेरते हुए गरम तेल में डालें.

गोल्डन और क्रिस्पी करें: मध्यम आंच पर पलट-पलटकर सुनहरा और करारा होने तक तलें.

सर्व करें: गरमा-गरम क्रिस्पी लच्छा पकोड़ों को हरी चटनी, टोमैटो केचप और कड़क अदरक वाली चाय के साथ परोसें.

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