Homemade Moisturizer: बाजार से महंगी क्रीम क्यों खरीदना, घर पर नारियल तेल और एलोवेरा से बनाएं नेचुरल मॉइस्चराइजर, बेबी सॉफ्ट हो जाएगी स्किन

बाजार में मिलने वाली महंगी मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स और लोशन में अक्सर कई तरह के केमिकल्स, पैराबेन्स और आर्टिफिशियल सुगंध मिलाई जाती है. ये क्रीम्स शुरुआत में तो स्किन को सॉफ्ट दिखाती हैं, लेकिन लंबे समय तक इस्तेमाल करने से त्वचा का प्राकृतिक ग्लो छीन लेती हैं और उसे और ज्यादा ड्राई बना देती हैं.

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अगर आप बिना एक भी रुपया फालतू खर्च किए अपनी स्किन को गहराई से पोषण, हाइड्रेशन और रुई जैसी कोमलता देना चाहते हैं तो घर पर ही नारियल तेल और एलोवेरा जेल की मदद से 100% नेचुरल मॉइस्चराइजर बना सकते हैं. यह होममेड क्रीम हर तरह के स्किन टाइप के लिए सुरक्षित है और नियमित इस्तेमाल से चेहरे की चमक भी बढ़ाती है.

सामग्री:

ताजा या रेडीमेड एलोवेरा जेल - 4 बड़े चम्मच (त्वचा को हाइड्रेशन और ठंडक देने के लिए)

एक्स्ट्रा वर्जिन नारियल तेल - 2 बड़े चम्मच (गहराई से मॉइश्चराइज करने के लिए)

विटामिन ई कैप्सूल - 2 (त्वचा की मरम्मत और ग्लो के लिए)

गुलाब जल - 1 बड़ा चम्मच (त्वचा को तरोताजा और टोन करने के लिए)

बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका:

एक साफ और सूखे कांच के बाउल में 4 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल निकालें. ध्यान रखें कि मार्केट वाले एलोवेरा जेल से बनी क्रीम लंबे समय तक स्टोर की जा सकती है, जबकि पौधे के ताजे जेल से बनी क्रीम को फ्रिज में रखकर 7-10 दिन ही इस्तेमाल किया जा सकता है.

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अब एलोवेरा जेल में नारियल तेल डालें. साथ ही दोनों विटामिन ई कैप्सूल को पंक्चर करके उनका ऑयल इसमें मिला दें.

एक चम्मच या छोटे विस्क की मदद से इस मिश्रण को लगातार 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फेंटें. धीरे-धीरे इसका रंग सफेद और टेक्सचर एकदम बाजार जैसी हल्की और फ्लफी क्रीम जैसा हो जाएगा.

आखिर में 1 बड़ा चम्मच गुलाब जल मिलाएं और फिर से 1 मिनट के लिए फेंट लें.

इस तैयार नेचुरल मॉइस्चराइजर को किसी साफ, कांच के छोटे जार में भरकर रख लें.

रोज रात को सोने से पहले या नहाने के बाद अपने साफ चेहरे और हाथों पर थोड़ी सी क्रीम लगाकर 1-2 मिनट हल्के हाथों से मसाज करें. त्वचा तुरंत इसे सोख लेगी और बिना किसी चिपचिपाहट के एकदम सॉफ्ट और ग्लोइंग नजर आएगी.

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