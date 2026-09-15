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छह महीने साधी चुप्पी, अब पहली बार धुरंधर पर बोले शाहरुख खान, रणवीर सिंह के लिए क्या बोले?

धुरंधर की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद, बॉलीवुड के सितारों की चुप्पी पर लोगों ने कई सवाल उठाए थे. मगर अब महीनों बाद शाहरुख खान ने रणवीर सिंह की फिल्म पर सामने से बात की, और बताया कि उन्हें वो फिल्म कैसी लगी.

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शाहरुख ने देखी धुरंधर (Photo: Instagram @iamsrk/Social Media)
शाहरुख ने देखी धुरंधर (Photo: Instagram @iamsrk/Social Media)

बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म की बात करें, तो उसमें धुरंधर का नाम सबसे ऊपर आएगा. इस फिल्म के दोनों पार्ट्स ने मिलकर दुनियाभर में 3000 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. फिल्म के हीरो रणवीर सिंह एकदम से सुपरस्टार की गिनती में आने लगे. चारों तरफ सिर्फ उन्हीं की तारीफ होती नजर आई. 

धुरंधर पर शाहरुख की टूटी चुप्पी

धुरंधर को लेकर बॉलीवुड के कई सितारों ने खुलकर बात की थी. सभी रणवीर और आदित्य धर की पिक्चर को सपोर्ट करने के लिए आगे आ रहे थे. इस बीच इंडस्ट्री के तीनों खान्स में से आमिर खान ने मीडिया में धुरंधर की तारीफ की थी. मगर शाहरुख और सलमान से कोई खास रिएक्शन नहीं देखने मिला. लोगों ने उनकी चुप्पी पर कई सारे सवाल उठाने भी शुरू कर दिए थे. 

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अब धुरंधर पार्ट 2 की रिलीज के करीब छह महीने बाद, शाहरुख खान ने पहली बार रणवीर सिंह की फिल्म पर बात की है. मंगलवार को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर #AskSRK सेशन रखा था, जहां वो फैंस के सवालों का जवाब अपने अंदाज में देते नजर आए. एक फैन ने शाहरुख से पूछा था कि क्या उन्होंने धुरंधर देखी? तो इसपर सुपरस्टार ने लिखा- मुझे दोनों पार्ट्स बेहद पसंद आए, पूरी टीम ने शानदार काम किया. 

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किंग पर भी शाहरुख ने किए खुलासे

शाहरुख ने अपने फैंस को उनकी आने वाली फिल्म किंग के बारे में भी कई सारी बातें बताई. सबसे पहले उन्होंने फिल्म को टालने वाली अफवाहों पर रिएक्ट किया. सुपरस्टार ने ऐलान किया कि उनकी फिल्म अपनी तय रिलीज डेट पर ही आएगी. वो एवेंजर्स डूम्सडे या ड्यून 3 के कारण अपनी फिल्म नहीं टालेंगे. फिर उन्होंने अपनी फिल्म के टीजर-ट्रेलर, गानों और वीएफएक्स पर बात की. शाहरुख ने कहा कि फिल्म पर अभी लगातार काम चल रहा है, डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद पूरी मेहनत कर रहे हैं. वीएफएक्स डिपार्टमेंट भी इसपर काम कर रही है, और गानों के लिए अरिजीत सिंह कुछ फाइनल टच दे रहे हैं. 

बात करें शाहरुख की फिल्म किंग की, तो ये 24 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी. फिल्म में वो और उनकी बेटी सुहाना के अलावा बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे जैसे अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी, दीपिका पादुकोण, जयदीप अहलावत, सौरभ शुक्ला, अरशद वारसी, राघव जुयाल, अभय वर्मा, जैकी श्रॉफ नजर आएंगे. 

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