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अगरतला-दिल्ली इंडिगो फ्लाइट में स्मोक वार्निंग से हड़कंप, लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग, सुरक्षित बचे 109 लोग

अगरतला से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E6504 को कार्गो एरिया में स्मोक वार्निंग मिलने के बाद मंगलवार शाम लखनऊ डायवर्ट किया गया. विमान में 103 यात्री और छह क्रू मेंबर थे और यह शाम 6.29 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतरा.

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अगरतला से दिल्ली जा रही इंडिगो फ्लाइट लखनऊ डायवर्ट.(Representative image)
अगरतला से दिल्ली जा रही इंडिगो फ्लाइट लखनऊ डायवर्ट.(Representative image)

अगरतला से दिल्ली जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट में मंगलवार शाम विमान के कार्गो एरिया में स्मोक वार्निंग इंडिकेशन मिलने के बाद उसे लखनऊ डायवर्ट कर दिया गया. इसके बाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिए गए.

इंडिगो की फ्लाइट 6E6504 में 103 यात्री और छह क्रू मेंबर सवार थे. विमान शाम 6.29 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतरा. वार्निंग के बाद एहतियात के तौर पर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमों ने विमान को रिसीव किया. लखनऊ एयरपोर्ट ने तुरंत अपनी पूरी इमरजेंसी तैयारी सक्रिय कर दी. विमान को सुरक्षित तरीके से संभालने और यात्रियों व क्रू को जरूरी सहायता देने के लिए फायर और रेस्क्यू कर्मियों, एंबुलेंस, मेडिकल टीमों, सुरक्षा कर्मचारियों और टर्मिनल सपोर्ट टीमों को तैनात किया गया.

इस महीने की शुरुआत में एक अलग घटना में वाराणसी से दिल्ली जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट ने भी 3 सितंबर की सुबह लखनऊ एयरपोर्ट पर एहतियाती लैंडिंग की थी. सूत्रों के मुताबिक, विमान के कार्गो होल में स्मोक डिटेक्शन अलार्म सक्रिय हो गया था. हालांकि, शुरुआती जांच में धुएं या आग के कोई संकेत नहीं मिले थे.

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पायलट ने अनुमति मांगी थी

फ्लाइट IX 1253 में 155 यात्री सवार थे. विमान ने वाराणसी से करीब सुबह 8 बजे उड़ान भरी थी. उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद कार्गो होल्ड का स्मोक अलार्म बज गया, जिसके बाद पायलट ने लखनऊ एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी.

विमान सुबह 8:52 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतरा. इसके बाद एयरपोर्ट की इमरजेंसी टीमें, फायर ब्रिगेड कर्मी और तकनीकी विशेषज्ञ विमान के पास पहुंचे. सूत्रों के मुताबिक, सभी यात्रियों और क्रू को सुबह 9:02 बजे तक विमान से उतार लिया गया.

लखनऊ डायवर्ट करने का फैसला किया था

एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि यात्री सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए तकनीकी समस्या का पता चलने के बाद क्रू ने एहतियात के तौर पर फ्लाइट को लखनऊ डायवर्ट करने का फैसला किया. एयरलाइन ने कहा कि सभी यात्रियों को रिफ्रेशमेंट दिया गया और उन्हें दिल्ली ले जाने के लिए वैकल्पिक विमान की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर की जा रही थी. इसके बाद विमान को जांच के लिए हैंगर में ले जाया गया. सूत्रों के मुताबिक, शुरुआती जांच में धुएं या आग का कोई सबूत नहीं मिला, जबकि अलार्म सक्रिय होने की वजह का पता लगाने के लिए जांच चल रही है.

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