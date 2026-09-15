समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज और क्रिकेटर रिंकू सिंह की शादी की तारीख तय हो गई है. दोनों 4 दिसंबर को लखनऊ के रमाडा होटल में शादी के बंधन में बंधेंगे. शादी की तारीख और वेन्यू तय होने के बाद दोनों के परिवार तैयारियों में जुट गए हैं.

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शादी समारोह में परिवार के सदस्यों के अलावा करीबी रिश्तेदार और खास मेहमान शामिल हो सकते हैं. रिंकू सिंह भारतीय क्रिकेट टीम के चर्चित खिलाड़ियों में शामिल हैं, जबकि प्रिया सरोज उत्तर प्रदेश की मछलीशहर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद हैं.

8 जून 2025 को हुई थी रिंग सेरेमनी

रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की सगाई करीब 15 महीने पहले हुई थी. 8 जून 2025 को लखनऊ के 'द सेंट्रम' होटल में दोनों की रिंग सेरेमनी हुई थी. इस प्राइवेट समारोह में परिवार के सदस्यों और करीबी लोगों की मौजूदगी रही थी.

सगाई के बाद से ही दोनों की शादी को लेकर लगातार चर्चा होती रही. अब 4 दिसंबर की तारीख तय होने के साथ इस रिश्ते का अगला पड़ाव भी तय हो गया है.

रिंकू सिंह भारतीय क्रिकेट में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. खासकर टी20 क्रिकेट में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है. वहीं, प्रिया सरोज 2024 के लोकसभा चुनाव में मछलीशहर सीट से जीत हासिल कर सांसद बनी थीं.

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अब दोनों परिवार शादी की तैयारियों में जुट गए हैं. लखनऊ में होने वाली इस शादी में क्रिकेट और राजनीति से जुड़े कुछ खास मेहमानों के भी पहुंचने की उम्मीद है.

कौन हैं प्रिया सरोज?

प्रिया सरोज उत्तर प्रदेश की मछलीशहर लोकसभा सीट से सांसद हैं. 27 साल की प्रिया ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी और उस समय वह देश की सबसे कम उम्र की सांसदों में शामिल हुई थीं. उन्होंने करीब 25 साल की उम्र में अपना सांसद के तौर पर कार्यकाल शुरू किया था.

प्रिया सरोज का परिवार लंबे समय से राजनीति में है. उनके पिता तूफानी सरोज उत्तर प्रदेश की केराकात विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं. वह खुद भी लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहे हैं और तीन बार सांसद रह चुके हैं.

जून 2025 में हुई थी रिंकू-प्रिया की सगाई

रिंकू सिंह और प्रिया सरोज के रिश्ते की बात सामने आने के बाद जून 2025 में दोनों ने लखनऊ में एक प्राइवेट समारोह में सगाई की थी. सगाई के बाद दोनों ने सोशल मीडिया पर इस खास पल की तस्वीरें और अपनी भावनाएं साझा की थीं.

दोनों ने बताया था कि उन्हें इस मोमेंट (Moment) का करीब 3 साल से इंतजार था. इसके बाद से ही रिंकू और प्रिया की शादी को लेकर लगातार चर्चा होती रही है. वहीं बात रिंकू सिंह की हो तो वो टीम इंड‍िया के लिए ज‍िम्बाब्वे दौरे के लिए चुने गए थे, लेकिन उनको अफगान‍िस्तान के ख‍िलाफ चल रही टी20 सीरीज के लिए टीम में शाम‍िल नहीं किया गया है.



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