scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Collegen Night Cream: उम्र से पहले झलक रहा बुढ़ापा? घर में बनाएं नेचुरल एंटी एजिंग नाइट क्रीम, झुर्रियों और ढीली स्किन की छुट्टी

Collegen Night Cream: अगर आपकी स्किन भी वक्त से पहले ढीली और डल दिखने लगती है तो यहां हम आपको घर पर ही नेचुरल और असरदार एंटी एजिंग कोलेजन क्रीम बनाने का तरीका बता रहे हैं.

Advertisement
X
कोलेजन क्रीम (Photo: ITG)
कोलेजन क्रीम (Photo: ITG)

तनाव, प्रदूषण और बढ़ती उम्र के कारण अक्सर 30-35 की उम्र पार करते ही चेहरे पर फाइन लाइन्स, झुर्रियां और ढीलापन दिखाई देने लगता है. ऐसा त्वचा में प्राकृतिक कोलेजन का स्तर घटने के कारण होता है. इसके लिए बाजार की महंगी और केमिकल्स से भरी क्रीम्स पर हजारों रुपये खर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है.

आप अपने घर की रसोई में मौजूद अलसी, देसी घी (या शिया बटर), बादाम का तेल, एलोवेरा जेल और केसर की मदद से 100% शुद्ध और असरदार एंटी-एजिंग कोलेजन नाइट क्रीम बना सकते हैं. रात को सोते समय जब स्किन रिपेयर मोड में होती है, तब यह क्रीम त्वचा की गहराई में जाकर कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाती है, जिससे झुर्रियां गायब होती हैं और चेहरा एकदम टाइट व चमकदार नजर आता है. आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान विधि!

सामग्री:

सम्बंधित ख़बरें

Hansraj Raghuwanshi Baby Girl
पापा बने सिंगर हंसराज, ब्राउन गाउन में पत्नी ने दिखाया बेबी बंप, Pics
Mandir Organization Tips
नवरात्र में पूजा घर नहीं दिखेगा बिखरा-बिखरा, ऐसे करें व्यवस्थित
व्रत के लिए घर पर ऐसे बनाएं 5 तरह के आटे (Photo- ITG)
कुट्टू से लेकर सिंगाड़े तक, व्रत के लिए घर पर बनाएं 5 तरह के आटे
कुट्टू के आटे की सॉफ्ट रोटी (Photo-ITG)
कुट्टू की रोटी बनेगी सॉफ्ट और मुलायम, बस अपनाएं ये देसी तरीका
लौकी का टेस्टी पराठा (Photo- ITG)
नाश्ते में लौकी से बनाएं क्रिस्पी पराठा, रेसिपी है बेहद आसान

2 बड़े चम्मच शुद्ध अलसी जेल

2 बड़े चम्मच शुद्ध एलोवेरा जेल 

1 छोटा चम्मच शुद्ध देसी घी या शिया बटर

1 बड़ा चम्मच मीठे बादाम का तेल

1 विटामिन-E कैप्सूल

4-5 केसर के धागे (1 चम्मच गुलाब जल में 10 मिनट भिगोए हुए)

बनाने का तरीका

एक साफ बाउल में 1 चम्मच बादाम का तेल और 1 चम्मच देसी घी/शिया बटर लें. इसमें भीगा हुआ केसरिया गुलाब जल और 1 विटामिन-E कैप्सूल का तेल मिलाएं.

Advertisement

अब इस मिश्रण में 2 बड़े चम्मच एलोवेरा और 2 चम्मच अलसी जेल डालें. एक कांटे या छोटे व्हिस्कर की मदद से 2-3 मिनट तक लगातार फेंटें. धीरे-धीरे यह मिश्रण एक मखमली, हल्की और पीले-गुलाबी रंग की क्रीमी टेक्स्टचर में बदल जाएगा.

तैयार कोलेजन नाइट क्रीम को एक साफ और सूखी कांच की डिब्बी में भर लें. इसे नॉर्मल तापमान पर 15-20 दिनों के लिए आसानी से रखा जा सकता है.

रोज रात को चेहरा साफ पानी से धोने के बाद, मटर के दाने जितनी क्रीम लें. इसे चेहरे और गर्दन पर लगाकर ऊपर की दिशा में 2 मिनट तक मसाज करें और रातभर के लिए छोड़ दें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Collegen Night Cream: उम्र से पहले झलक रहा बुढ़ापा? घर में बनाएं नेचुरल एंटी एजिंग नाइट क्रीम, झुर्रियों और ढीली स्किन की छुट्टी |
    गरबा उत्सव का शहर-शहर कैसे चढ़ा है रंग, देखें गुजरात आजतक |
    श्रीनगर में CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन |
    NCR में घरों की कीमतों में उछाल, 8 करोड़ से ऊपर के फ्लैट की सेल 36 गुना बढ़ी |
    'कल तक रिहा नहीं किया तो अनशन करूंगा...', दिपके को लेकर सोनम वांगचुक का सरकार को अल्टीमेटम |
    'हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं, लेकिन AAP के लिए शैडो बॉक्सिंग कर रही CJP', बीजेपी का अटैक |
    दिल्ली में CEC के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन, पत्थरबाजी में दो पुलिसकर्मी घायल |
    आसमान में हेलीकॉप्टर, जमीन पर दौड़े हिरण... MP में फसलें बचाने के लिए शुरू हुआ अनोखा रेस्क्यू ऑपरेशन |
    एलन मस्क का बड़ा ऐलान, नोएडा में खुलेगा टेस्ला का एक्सपीरियंस सेंटर |
    दोस्त नाना पाटेकर को यादकर भावुक हुए अमिताभ बच्चन, बोले- आज मैसेज नहीं आया
    Advertisement