How to Make Apple Kheer: मखाने की खीर छोड़ें, घर में रखे सेब से बनाएं ठंडी और मीठी-मीठी सेब की खीर, नवरात्रि पर माता को लगाएं भोग

How to Make Apple Kheer: नवरात्रि और त्यौहारों के सीजन में माता रानी के भोग के लिए अक्सर हम साबूदाने या मखाने की खीर बनाते हैं. लेकिन इस बार अगर आप कुछ नया, स्वादिष्ट और मखमली ट्राई करना चाहते हैं, तो घर में रखे ताजे सेब से मीठी और क्रीमी सेब की खीर बनाएं. सेब की प्राकृतिक मिठास, गाढ़े दूध की मलाई, केसर और इलायची का सुगंधित तड़का इस खीर को बहुत ही खास बनाता है. अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि दूध में सेब डालते ही दूध फट जाता है, लेकिन अगर आप सही ट्रिक से सेब को पकाकर दूध में मिलाएंगे, तो खीर एकदम रबड़ीदार और लच्छेदार बनेगी. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि!

और पढ़ें

सामग्री:

2 बड़े ताजे और मीठे सेब (छीलकर कद्दूकस किए हुए)

1 लीटर फुल क्रीम दूध

1/2 कप चीनी (स्वादानुसार कम या ज्यादा)

1 बड़ा चम्मच देसी घी

1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर

8-10 केसर के धागे (2 चम्मच गर्म दूध में भीगे हुए)

2 बड़े चम्मच बारीक कटे काजू, बादाम और पिस्ता

बनाने का तरीका

एक भारी तले के बर्तन में 1 लीटर फुल क्रीम दूध उबलने रखें. जब दूध में उबाल आ जाए, तो आंच धीमी कर दें और इसे 15-20 मिनट तक पकाएं जब तक कि यह गाढ़ा होकर 3/4 न रह जाए. इसमें केसर वाला दूध और इलायची पाउडर मिला दें.

एक दूसरे पैन में 1 चम्मच देसी घी गर्म करें. कद्दूकस किया हुआ सेब और चीनी डालें. मध्यम आंच पर 5-7 मिनट तक भूनें जब तक कि सेब का पानी सूख न जाए और सेब गलकर पारदर्शी न हो जाए. (सेब को चीनी के साथ पकाने से उसका खट्टापन खत्म हो जाता है और दूध बिल्कुल नहीं फटता).

Advertisement

पके हुए सेब के मिश्रण को पूरी तरह ठंडा होने दें. गाढ़े किए हुए दूध को भी हल्का गुनगुना या ठंडा कर लें. अब ठंडे/गुनगुने दूध में पका हुआ सेब मिलाएं और अच्छी तरह चलाएं.

कटे हुए काजू, बादाम और पिस्ता डालकर मिक्स करें. खीर को 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें.

ठंडी-ठंडी मखमली सेब की खीर तैयार है! नवरात्रि पर माता रानी को भोग लगाएं और फलाहार में मजे से खाएं.

---- समाप्त ----