How to Restyle Old Saree: मां की पुरानी पटोला साड़ी को एक्ट्रेस शरवरी ने दिया मॉडर्न लुक, दिवाली पर आप भी अपनाएं ये 5 स्टाइलिंग टिप्स

How to Restyle Old Saree: त्योहारों के आते ही लोग नए कपड़े और जूते खरीदने लगते हैं, मगर हर बार दिवाली नए कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं है. आप पुराने आउटफिट्स से भी नया लुक क्रिएट कर सकते हैं. आपकी अलमारी में रखी पुरानी साड़ी ही आपको सबसे अलग लुक दे सकती है. बस उसे पहनने और स्टाइल करने का तरीका थोड़ा बदलने की जरूरत है.

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हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस शरवरी वाघ ने भी कुछ ऐसा ही किया है. अपनी फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' के प्रमोशन के दौरान वह मां की सालों पुरानी साड़ी पहनकर पहुंचीं. हालांकि, उन्होंने इसे जिस अंदाज में स्टाइल किया, वह किसी नए डिजाइनर आउटफिट से कम नहीं लगा.

शरवरी का यह लुक उन महिलाओं के लिए भी खास है, जो इस दिवाली कुछ पारंपरिक पहनना चाहती हैं, लेकिन साथ ही अपने कपड़ों में मॉडर्न टच भी पसंद करती हैं. उनकी साड़ी से आप भी कई स्टाइलिंग आइडिया ले सकती हैं.

मां की पटोला साड़ी को दिया नया लुक

शरवरी ने मैजेंटा और गहरे गुलाबी रंग की पटोला साड़ी पहनी थी. इस पर पारंपरिक इकत पैटर्न दिखाई दे रहा था. खास बात यह थी कि यह साड़ी उनकी मां की थी. साड़ी को न्यू लुक देने के लिए साड़ी में सुनहरी कढ़ाई, सजावटी बॉर्डर और छोटे-छोटे शीशों का काम करवाया गया था.

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साड़ी के पारंपरिक रंग और डिजाइन के साथ गोल्डन डिटेलिंग ने इसे फेस्टिव लुक दिया. वहीं, पल्लू को कमर के चारों ओर लपेटकर एक तरफ खुला रखने का तरीका इसे आम साड़ी से थोड़ा अलग बना रहा था.

पर्पल कॉर्सेट ब्लाउज ने बदला पूरा अंदाज

शरवरी ने साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज पहनने के बजाय गहरे पर्पल रंग का स्ट्रैपलेस कॉर्सेट ब्लाउज चुना. इस पर सुनहरी कढ़ाई, फूलों की आकृतियां, मोतियों और मेटैलिक डिटेलिंग का काम था. अगर आप भी अपनी पुरानी साड़ी को मॉडर्न बनाना चाहती हैं, तो उसके साथ कॉर्सेट, ऑफ शोल्डर या स्ट्रैपलेस ब्लाउज ट्राई कर सकती हैं.

गोल्ड जूलरी से मिला रॉयल टच

पुरानी साड़ी को नया लुक देने में जूलरी का भी खास रोल होता है, इसलिए अपने लुक को पूरा करने के लिए शरवरी ने गोल्ड जूलरी स्टाइल की. उन्होंने चांद की शेप वाला हैवी नेकलेस, मैचिंग ईयररिंग्स, स्टेटमेंट रिंग्स और गुलाबी चूड़ियां पहनी थीं. मेकअप को हल्का रखा और बालों को बीच की मांग निकालकर खुला छोड़ा.

दिवाली पर पुरानी साड़ी को पहनने के 5 नए तरीके

1. कॉर्सेट ब्लाउज के साथ करें स्टाइल: अगर आपके पास मां की कोई बनारसी, पटोला या सिल्क साड़ी रखी है, तो उसके साथ कॉर्सेट ब्लाउज बनवा सकती हैं. यह पारंपरिक साड़ी को तुरंत मॉडर्न लुक देगा.

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2. पल्लू को ड्रेप करने का तरीका बदलें: हर बार साड़ी का पल्लू कंधे पर रखने की जरूरत नहीं है. आप इसे कमर के चारों ओर लपेटकर या बेल्ट की मदद से अलग अंदाज में स्टाइल कर सकती हैं.

3. साड़ी के साथ पहनें कंट्रास्ट ब्लाउज: मैचिंग ब्लाउज की जगह साड़ी से मिलता-जुलता या बिल्कुल अलग कलर ट्राई करें. जैसे गुलाबी साड़ी के साथ पर्पल, हरी साड़ी के साथ गोल्डन या लाल साड़ी के साथ काला ब्लाउज अच्छा लगेगा.

4. बेल्ट और मॉडर्न जूलरी करें स्टाइल: पुरानी साड़ी के साथ कमरबंद या डिजाइनर बेल्ट पहन सकती हैं. इसके अलावा चोकर, बड़े झुमके या स्टेटमेंट नेकलेस से लुक में नया अंदाज जोड़ें.

5. लहंगा या स्कर्ट की तरह पहनें: अगर आप साड़ी को बार-बार एक ही तरह से पहनकर बोर हो चुकी हैं, तो इसे लहंगा स्टाइल में ड्रेप कर सकती हैं. इसके साथ शॉर्ट कुर्ती, क्रॉप टॉप या लॉन्ग जैकेट पहनकर नया फेस्टिव लुक तैयार किया जा सकता है.

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