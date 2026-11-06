पहले बुजुर्ग महिला से पूछा पता, फिर किया हमला... गले से सोने की चेन लूटकर फरार हुआ बदमाश, CCTV में कैद हुई वारदात

मुंबई के कांदिवली पश्चिम में मौजूद उमंग अपार्टमेंट में बुजुर्ग महिला से लूट की वारदात सामने आई है. आरोपी ने पहले परिचित का पता पूछने के बहाने बुजुर्ग महिला से बातचीत की और फिर अचानक हमला कर गले से सोने की चेन छीन ली और मौके से फरार हो गया. ये पूरी घटना सोसाइटी के CCTV कैमरे में कैद हो गई. अब पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है.

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उस अज्ञात युवक ने पहले महिला से किसी परिचित के बारे में पूछताछ की. बातचीत के दौरान उसने ऐसा व्यवहार किया कि महिला को उस पर कोई शक नहीं हुआ. लेकिन कुछ ही देर बाद आरोपी ने अपना असली रंग दिखा दिया. उसने अचानक महिला पर हमला कर दिया. उसने महिला के गले से सोने की चेन छीनी और मौके से फरार हो गया. लूट की यह पूरी वारदात सोसाइटी में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई.

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, घटना के समय बुजुर्ग महिला अपने घर के बाहर लिफ्ट का इंतजार कर रही थी. इसी दौरान एक अज्ञात युवक वहां पहुंचा और महिला से आसपास रहने वाले किसी परिचित का पता पूछने लगा. आरोपी सामान्य तरीके से महिला से बातचीत करता रहा. उसकी बातों से महिला को किसी तरह का खतरा महसूस नहीं हुआ. इसी बीच उसने अचानक महिला पर हमला कर दिया और उनके गले में पहनी सोने की चेन छीन ली.

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अचानक हुए हमले से बुजुर्ग महिला घबरा गई. वह कुछ समझ पातीं, उससे पहले ही आरोपी सोने की चेन लेकर वहां से भाग निकला. वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपी ने पहले बातचीत का सहारा लिया और महिला का भरोसा जीतने की कोशिश की. इसके बाद मौका मिलते ही उसने लूट की घटना को अंजाम दिया. घटना के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई.

इस घटना का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर सामने आया है. फुटेज में एक युवक बुजुर्ग महिला के पास पहुंचता दिखाई दे रहा है. कैमरे में दर्ज तारीख 3 नवंबर 2026 है और वारदात का समय रात करीब 9 बजकर 23 मिनट दिखाई दे रहा है. फुटेज में आरोपी के महिला के पास पहुंचने और बातचीत करने का घटनाक्रम दर्ज हुआ है. अब पुलिस इसी CCTV फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान करने की कोशिश कर रही है. देखें वीडियो-

बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता

रिहायशी सोसाइटी के भीतर हुई इस वारदात के बाद स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है. खासकर बुजुर्ग नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं. ऐसी घटनाएं उन लोगों के लिए चिंता का विषय हैं, जो घर में अकेले रहते हैं या रोजमर्रा के कामों के लिए अकेले बाहर निकलते हैं. सोसाइटी में लगे CCTV कैमरे में घटना रिकॉर्ड होने के बावजूद आरोपी का फरार हो जाना सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े करता है.

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बुजुर्ग महिला की शिकायत के आधार पर कांदिवली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस CCTV फुटेज की जांच कर आरोपी की पहचान करने में जुटी है. फुटेज के आधार पर उसके आने-जाने और वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है. फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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