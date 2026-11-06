scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Dhanteras 2026: धनतेरस पर सालों बाद बना ऐसा संयोग! इस शुभ मुहूर्त में पूजा करने से चमक उठेगी किस्मत!

Dhanteras 2026 Shubh Sanyog: धनतेरस 2026 का त्योहार आज यानी 6 नवंबर, शुक्रवार को मनाया जा रहा है. इस बार शुक्रवार को धनतेरस पड़ने से इसका महत्व और बढ़ गया है. जानें मां लक्ष्मी की पूजा का शुभ मुहूर्त और सही विधि.

Advertisement
X
सालों बाद शुक्रवार को धनतेरस (Photo: ITG)
सालों बाद शुक्रवार को धनतेरस (Photo: ITG)

Dhanteras 2026 Shubh Sanyog: धनतेरस का त्योहार आज यानी 6 नवंबर 2026, शुक्रवार को मनाया जा रहा है. इस बार शुक्रवार के दिन धनतेरस पड़ने से पर्व का महत्व और बढ़ गया है. हिंदू धर्म में शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा के लिए खास माना जाता है. वहीं धनतेरस पर भी धन और सुख-समृद्धि की कामना के लिए माता लक्ष्मी की आराधना की जाती है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस पर मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि और बरकत बनी रहती है. इस दिन भक्त आर्थिक परेशानियां दूर करने और परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं. साथ ही, भगवान धन्वंतरि की पूजा करके अच्छी सेहत की कामना भी की जाती है. आइए जानते हैं धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और किस विधि से मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए. 

धनतेरस 2026 पर क्यों खास है शुक्रवार का संयोग?

सम्बंधित ख़बरें

Dhanteras
धनतेरस पर भूलकर भी न खरीदें ये 5 चीजें, बढ़ेगी अशुभता
dhanteras diwali 2026 kuber ji ki aarti
धनतेरस पर कुबेर जी की ये आरती कर देगी धन की बरसात! जरूर करें
Shukraditya Rajyog 2026
आज धनतेरस पर इन 4 राशियों की होगी बल्ले-बल्ले, जमकर बरसेगा पैसा!
Dhanteras Vehicle Buying Muhurat
धनतेरस पर गाड़ी खरीदने का कौन सा है शुभ मुहूर्त? जानें सही समय
Dhanteras puja vidhi shubh muhurat
धनतेरस पर राश‍िनुसार क्या खरीदना रहेगा शुभ, जान‍िए मुहूर्त और पूजा विधि

इस साल धनतेरस 6 नवंबर, शुक्रवार को मनाई जा रही है. हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है. इस दिन माता की पूजा करने की परंपरा है. वहीं धनतेरस पर भी मां लक्ष्मी के साथ भगवान कुबेर की पूजा की जाती है. ऐसे में शुक्रवार के दिन धनतेरस पड़ना इस बार के पर्व को खास बना रहा है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि और धन-धान्य बना रहता है.

Advertisement

वहीं धनतेरस पर शाम के समय प्रदोष काल में पूजा करना शुभ माना जाता है. इसलिए इस दिन शाम को मां लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा का विशेष महत्व है. बता दें कि धनतेरस हर साल अलग-अलग दिन पड़ती है. ऐसे में शुक्रवार को इस त्योहार का आना एक खास संयोग माना जा रहा है. 

धनतेरस 2026 की तिथि और मुहूर्त

धनतेरस: 6 नवंबर 2026, शुक्रवार
त्रयोदशी तिथि शुरू: 6 नवंबर, सुबह 10:30 बजे
त्रयोदशी तिथि समाप्त: 7 नवंबर, सुबह 10:47 बजे
लक्ष्मी पूजा मुहूर्त: शाम 6:01 से 7:57 बजे तक
प्रदोष काल: शाम 5:33 से रात 8:09 बजे तक
वृषभ काल: शाम 6:01 से 7:57 बजे तक

धनतेरस पर इस विधि से करें मां लक्ष्मी की पूजा

धनतेरस के दिन पूजा करने से पहले घर और पूजा स्थल की साफ-सफाई कर लें. फूलों या रंगोली से सजावट करें. इसके बाद शाम को शुभ मुहूर्त में पूजा की तैयारी करें. पूजा के लिए मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की तस्वीर या प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें. अब चौकी पर मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की प्रतिमा रखें. भगवान गणेश का स्मरण करते हुए पूजा शुरू करें.

मां लक्ष्मी को रोली, अक्षत, हल्दी, लाल फूल और कमल का फूल चढ़ाएं. माता को फल, मिठाई और खीर का भोग लगाएं. इसके बाद भगवान कुबेर को फूल और अक्षत अर्पित करें. मां लक्ष्मी और कुबेर देव की आरती करें. अंत में घर के मुख्य दरवाजे और पूजा स्थल पर दीपक जलाएं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'दिल्ली में 40 लाख छात्र तैयार...', इरफान अंसारी के बयान पर मचा बवाल |
    पटना में गंगा किनारे एनकाउंटर, 40 राउंड फायरिंग में 3 अपराधी ढेर, SHO को लगी गोली |
    पहले बुजुर्ग महिला से पूछा पता, फिर किया हमला... गले से सोने की चेन लूटकर फरार हुआ बदमाश, CCTV में कैद हुई वारदात |
    दिल्ली के करोलबाग स्थित मशहूर गफ्फार मार्केट में लगी भीषण आग, मचा हड़कंप |
    Rise And Fall 2 के विनर बने शहजाद पूनावाला! भड़के तेज प्रताप यादव, बोले- यहां भी वोटों की चोरी |
    UGC एक्ट विवाद क्या है? पायल तडवी सुसाइड के बाद बने थे नए नियम, सवर्ण समाज के विरोध के बीच केंद्र ने बदला मन |
    झारखंड के खूंटी में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू ट्रक ने लोगों को कुचला, 7 की मौत |
    धनतेरस पर भूलकर भी न खरीदें ये 5 चीजें, घर में बढ़ सकती है अशुभता |
    धनतेरस पर राश‍िनुसार क्या खरीदना रहेगा शुभ, जान‍िए मुहूर्त और पूजा विधि |
    दिवाली पर 1,000 रुपये से कम में दें ये 10 गैजेट्स, गिफ्ट देखकर खुश हो जाएगा हर कोई
    Advertisement