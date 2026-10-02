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नशे में सोया 'नवाब', हवा में उड़ गया दुबई का ख्वाब! समय से एयरपोर्ट पहुंचा, फिर भी छूट गई फ्लाइट

वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर गोरखपुर के बड़हलगंज निवासी भूषण कुमार की दुबई जाने वाली फ्लाइट छूट गई. वह शाम 5:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचा था. उसे रात 9:05 बजे एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से दुबई जाना था. यात्री नशे की हालत में एयरपोर्ट की पार्किंग में सो गया.

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पुलिस ने युवक के घर वालों को वाराणसी बुलाया (Photo ITG)
पुलिस ने युवक के घर वालों को वाराणसी बुलाया (Photo ITG)

दुबई जाने की तैयारी थी, फ्लाइट का समय भी तय था और यात्री निर्धारित समय से काफी पहले एयरपोर्ट भी पहुंच गया था. लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने उसकी पूरी यात्रा का प्लान बिगाड़ दिया. गोरखपुर के बड़हलगंज निवासी भूषण कुमार वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद पार्किंग में जाकर सो गया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, वह नशे की हालत में था. जब तक सुरक्षाकर्मियों और पुलिस को मामले की जानकारी हुई, तब तक दुबई जाने वाली उसकी फ्लाइट उड़ान भर चुकी थी.

यह अजीबोगरीब घटना वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट की है. यात्री को एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट संख्या IX-183 से दुबई जाना था. विमान के रात 9:05 बजे रवाना होने का समय निर्धारित था. भूषण कुमार शाम करीब 5:30 बजे ही एयरपोर्ट पहुंच गया था. यानी उसके पास फ्लाइट से पहले काफी समय था. लेकिन इसी दौरान पार्किंग में सो जाने के कारण उसका दुबई जाने का सपना अधूरा रह गया. 

शाम को पहुंचा एयरपोर्ट, पार्किंग में जाकर सो गया यात्री

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जानकारी के मुताबिक, गोरखपुर के बड़हलगंज का रहने वाला भूषण कुमार बुधवार शाम करीब साढ़े पांच बजे वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचा था. उसे रात में दुबई के लिए रवाना होना था. एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वह पार्किंग क्षेत्र में चला गया. वहां वह काफी देर तक सोता रहा. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यात्री नशे की हालत में था. पार्किंग में एक व्यक्ति के लंबे समय तक सोए रहने की जानकारी जब सुरक्षाकर्मियों को मिली तो वे मौके पर पहुंचे. उन्होंने यात्री की स्थिति देखी और मामले की सूचना बाबतपुर चौकी पुलिस को दी. इस बीच फ्लाइट के प्रस्थान का निर्धारित समय निकल गया. यात्री एयरपोर्ट पर मौजूद होने के बावजूद विमान में सवार नहीं हो पाया. जिस यात्रा के लिए वह कई घंटे पहले घर से निकला था, वह पार्किंग में सो जाने के कारण टल गई. एयरपोर्ट की पार्किंग में यात्री के सोने की सूचना मिलने के बाद बाबतपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने भूषण कुमार की स्थिति देखी और उसे स्वास्थ्य जांच के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ागांव भेजा.

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बाबतपुर चौकी प्रभारी विजय कुशवाहा के मुताबिक, यात्री के साथ उस समय परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था. पुलिस ने उसके परिजनों से संपर्क किया और घटना की जानकारी दी. इसके बाद यात्री को स्वास्थ्य जांच के लिए भेजा गया. इस पूरे घटनाक्रम में किसी तरह की आपराधिक गतिविधि की जानकारी सामने नहीं आई है. फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यात्री की दुबई जाने वाली फ्लाइट छूटने की वजह एयरपोर्ट की पार्किंग में सो जाना रही.

समय से पहुंचने के बाद भी कैसे छूट गई फ्लाइट?

इस घटना में सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि भूषण कुमार फ्लाइट के समय से करीब साढ़े तीन घंटे पहले ही एयरपोर्ट पहुंच गया था. आमतौर पर यात्री उड़ान से पहले चेक-इन, सुरक्षा जांच और बोर्डिंग की प्रक्रिया पूरी करने के लिए समय से पहले पहुंचते हैं. लेकिन भूषण के मामले में एयरपोर्ट पहुंचना ही काफी नहीं रहा. पार्किंग में सो जाने के कारण वह आगे की जरूरी प्रक्रियाएं पूरी नहीं कर पाया. जब सुरक्षाकर्मियों की नजर उस पर पड़ी और पुलिस को सूचना दी गई, तब तक विमान रवाना हो चुका था. इस तरह समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचने के बावजूद उसकी यात्रा शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई.

नशे में होने की बात, स्वास्थ्य जांच के लिए भेजा गया

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प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, भूषण कुमार नशे की हालत में था. इसी वजह से पुलिस ने उसे स्वास्थ्य जांच के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ागांव भेजा. हालांकि, उपलब्ध जानकारी में उसकी मेडिकल जांच की विस्तृत रिपोर्ट सामने नहीं आई है. पुलिस ने उसके परिजनों को घटना की जानकारी दे दी. यात्री के परिवार के सदस्य उस समय एयरपोर्ट पर मौजूद नहीं थे. ऐसे में पुलिस ने गोरखपुर में रहने वाले परिजनों से संपर्क किया.

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