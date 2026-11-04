Afgani Paneer Recipe: बोरिंग मटर पनीर छोड़ें, त्योहार पर पूड़ियों संग बनाकर खाएं अफगानी पनीर, रणवीर बरार ने बताई रेसिपी

दीवाली और भाई दूज जैसे बड़े त्योहारों के मौके पर अगर आप हर बार वही साधारण मटर पनीर या कढ़ाई पनीर बनाकर ऊब चुके हैं, तो इस बार अपनी किचन में कुछ नया और शाही ट्राई करें. प्रसिद्ध मास्टरशेफ रणवीर बरार के अंदाज में बनाएं मखमली, क्रीमी और बेहद स्वादिष्ट अफगानी पनीर. इसमें बिना टमाटर के, दही, काजू, हरे धनिये और खड़े मसालों की एक खास ग्रेवी तैयार की जाती है, और पनीर के टुकड़ों को हल्का ग्रिल या शैलो फ्राई करके डाला जाता है. त्योहार के दिन गरमा-गरम फूली हुई पूड़ियों या पराठों के साथ यह अफगानी पनीर खाने में लाजवाब लगता है. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि और सीक्रेट टिप्स...

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आवश्यक सामग्री:

1 ½ बड़ा चम्मच तेल, तेल

3-4 हरी मिर्च, हरी मिर्च

1 इंच अदरक, टुकड़ा, अदरक

2-4 लहसुन की कलियाँ, मोटे तौर पर कटी हुई, लहसुन

⅓ कप धनिया पत्ती, धनिया पत्ता

1 बड़ा चम्मच तेल, तेल

3 मध्यम सफेद प्याज, कटा हुआ, सफेद प्याज

नमक स्वादअनुसार, नमक स्वादअनुसार

¼ कप धनिया पत्ती, धनिया पत्ता

3 बड़े चम्मच दही, फेंटा हुआ, दही

दही मिश्रण के लिए

पेस्ट तैयार, पेस्ट तैयार

½ कप दही, फैंटा हुआ, दही

1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, धनिया पाउडर

½ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर

½ छोटा चम्मच गरम मसाला, गर्म मसाला

एक चुटकी जीरा पाउडर, जीरा पाउडर

पनीर मैरिनेशन के लिए

400 ग्राम पनीर, लंबे क्यूब्स में कटा हुआ, पनीर

1 बड़ा चम्मच तेल, तेल

½ छोटा चम्मच काली मिर्च, कुटी हुई, कुटी हुई काली मिर्च

एक चुटकी हींग, हींग

½ छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट (वैकल्पिक) अदरक लहसुन का पेस्ट

½ बड़ा चम्मच धनिया की डंठल, बारीक कटी हुई, धनिये का मिश्रण

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पनीर अफगानी के लिए

1 बड़ा चम्मच तेल, तेल

1 बड़ा चम्मच घी, घी

2 तेज पत्ता, तेज पत्ता

½ इंच दालचीनी की छड़ी, दालचीनी

तैयार हुआ दही का मिश्रण, तैयार हुआ दही का मिश्रण

¼ कप पानी, पानी

पनीर भूनने के लिए

1 चम्मच तेल, तेल

मैरिनेटेड पनीर, मैरिनेटेड पनीर

गार्निश के लिए

ग्रेवी तैयार, तैयार है की हुई ग्रेवी

एक चुटकी सूखी मेथी की पत्तियां, कुटी हुई, कसूरी मेथी

कसा हुआ पनीर, कटा हुआ, तला हुआ पनीर

धनिया की टहनी, धनिया पत्ती

अफगानी पनीर बनाने का स्टेब बाय स्टेप तरीका

- पेस्ट के लिए

सबसे पहले एक पैन में तेल डालें, जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें हरी मिर्च, अदरक, लहसुन की कलियां, हरा धनिया डालकर अच्छी तरह भून लें. इसे एक कटोरे में निकाल लें और एक तरफ रख दें.

उसी पैन में तेल डालें. तेल गरम होने पर इसमें सफेद प्याज और स्वादानुसार नमक डालें, साथ ही हरा धनिया भी डाल दें. प्याज के पारदर्शी होने तक भूनें. अब इसे उसी बाउल में निकाल लें.

इसमें दही मिलाएं, फिर इस मिश्रण को ग्राइंडर जार में डालकर एक चिकना पेस्ट बना लें.

इसे आगे इस्तेमाल के लिए अलग रख दें.

दही के मिश्रण के लिए:

एक बाउल में तैयार किया हुआ पेस्ट, दही, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और एक चुटकी जीरा पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं.

इसे आगे इस्तेमाल के लिए अलग रख दें.

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पनीर मैरिनेशन के लिए:

एक बाउल में पनीर, तेल, कुटी हुई काली मिर्च, एक चुटकी हींग, अदरक-लहसुन का पेस्ट, स्वादानुसार नमक और धनिए के नरम डंठल डालकर अच्छी तरह मिलाएं (मैरिनेट करें).

इसे आगे इस्तेमाल के लिए अलग रख दें.

पनीर अफगानी के लिए:

एक हांडी या गहरे बर्तन में तेल और घी डालें. गरम होने पर इसमें तेजपत्ता और दालचीनी डालें और अच्छी तरह चटकने दें.

अब इसमें तैयार किया हुआ दही का मिश्रण डालें और थोड़ी देर तक अच्छी तरह भूनें.

जरूरत के अनुसार पानी डालें और ग्रेवी के मनचाहे गाढ़ेपन तक पकाएं.

इसे एक सर्विंग डिश में निकालें, ऊपर से थोड़ी सूखी मेथी डालें, तैयार किया हुआ पनीर रखें और हरे धनिए से सजाएं.

इसे रोटी के साथ गरमागरम परोसें.

पनीर भूनने के लिए:

एक पैन में तेल डालें. तेल गरम होने पर इसमें मैरिनेट किया हुआ पनीर डालें और सुनहरा भूरा होने तक भूनें. इसे आगे ऊपर से डालने या फिर ऐसे ही खाने के लिए अलग रख दें.

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