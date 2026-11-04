IND vs NZ: कीवी बल्लेबाज ने सरेआम दिखाया बल्ला, फिर गुरनूर ने ऐसे लिया बदला, नोक-झोंक का VIDEO आया सामने

भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने डकवर्थ लुईस नियम (DLS) के तहत मेजबान कीवी टीम को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी है. 32 ओवर में मिले 143 रनों के लक्ष्य को भारतीय टीम ने महज 22.4 ओवर में ही हासिल कर पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की शानदार बढ़त बना ली है.
इस मुकाबले में भारत की जीत के साथ-साथ एक ऐसा मजेदार वाकया भी देखने को मिला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है. मैदान पर भारतीय गेंदबाज गुरनूर बरार और कीवी बल्लेबाज ब्लेयर टिकनर के बीच हुई नोक-झोंक ने हर किसी का दिल जीत लिया.
यह मजेदार घटना न्यूजीलैंड की पारी के 40वें ओवर के दौरान घटी. भारतीय तेज गेंदबाज गुरनूर बरार लगातार शॉर्ट-पिच गेंदें फेंककर कीवी बल्लेबाज ब्लेयर टिकनर की परीक्षा ले रहे थे. पहली गेंद पर जब टिकनर पुल शॉट खेलने से चूक गए तो उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प और मजाकिया अंदाज अपनाया.
शॉर्ट गेंदों से परेशान होकर टिकनर ने क्रीज पर खड़े-खड़े अपने बल्ले से स्टंप्स की तरफ इशारा किया और हंसते हुए इशारों में कहा कि भाई, बार-बार बाउंसर फेंकने के बजाय गेंद सीधे विकेट पर क्यों नहीं डालते? उनका इशारा साफ था कि गेंदबाज को उन्हें परेशान करने के बजाय स्टंप्स को निशाना बनाना चाहिए.
Banter hits different with a wicket to show for it! 😂 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand 1st ODI, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony LIV & Sony Vizha. #SonySportsNetwork #SonyLIV #SonyVizha #NZvIND https://t.co/G0i2RBAN8Y— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 4, 2026
मैदान पर खिलाड़ियों का यह दोस्ताना और हल्का-फुल्का मजाक देखकर वहां मौजूद दर्शक भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए. भले ही टिकनर ने अपनी बल्लेबाजी के दौरान 23 गेंदों पर 1 चौका और 4 खौफनाक छक्के जड़कर 34 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली हो, लेकिन इस मजेदार जंग का अंत गेंदबाज के पक्ष में हुआ.
The King leaves to a round of applause after scoring match-winning 74. 👏 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand 1st ODI, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony Vizha and Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyVizha #SonyLIV #NZvIND https://t.co/zDOBL4nH6J— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 4, 2026
टिकनर के इस इशारे के बाद भी गुरनूर बरार अपनी रणनीति पर कायम रहे और उन्होंने अपनी गेंदबाजी योजना नहीं बदली. ओवर की अगली गेंदों पर जब टिकनर ने शॉर्ट गेंद पर फिर से बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की तो बल्ले का टॉप एज लग गया और गेंद हवा में चली गई. विकेटकीपर केएल राहुल ने बाईं तरफ दौड़ते हुए एक आसान सा कैच लपका और टिकनर की पारी का अंत हो गया.
विकेट मिलने के बाद गुरनूर बरार ने दोनों हाथ उठाकर आक्रामक अंदाज में जश्न मनाया, तो दूसरी तरफ आउट होने के बावजूद ब्लेयर टिकनर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान नजर आई. मैदान पर खेल भावना और मस्ती का यह बेहतरीन नजारा फैंस को खूब पसंद आ रहा है.