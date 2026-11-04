scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

IND vs NZ: कीवी बल्लेबाज ने सरेआम दिखाया बल्ला, फिर गुरनूर ने ऐसे लिया बदला, नोक-झोंक का VIDEO आया सामने

भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को पहले वनडे मैच में पांच विकेट से हराकर सीरीज का आगाज धमाकेदाक अंदाज में किया. इस मुकाबले के दौरान विराट कोहली ने 74 रनों की पारी खेलकर बल्ले से छाप छोड़ी. वहीं शानदार गेंदबाजी करने वाले गुरनूर बरार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Advertisement
X
बरार का वीडियो वायरल. (PHOTO: AFP)
बरार का वीडियो वायरल. (PHOTO: AFP)

भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने डकवर्थ लुईस नियम (DLS) के तहत मेजबान कीवी टीम को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी है. 32 ओवर में मिले 143 रनों के लक्ष्य को भारतीय टीम ने महज 22.4 ओवर में ही हासिल कर पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की शानदार बढ़त बना ली है. 

इस मुकाबले में भारत की जीत के साथ-साथ एक ऐसा मजेदार वाकया भी देखने को मिला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है. मैदान पर भारतीय गेंदबाज गुरनूर बरार और कीवी बल्लेबाज ब्लेयर टिकनर के बीच हुई नोक-झोंक ने हर किसी का दिल जीत लिया.

यह मजेदार घटना न्यूजीलैंड की पारी के 40वें ओवर के दौरान घटी. भारतीय तेज गेंदबाज गुरनूर बरार लगातार शॉर्ट-पिच गेंदें फेंककर कीवी बल्लेबाज ब्लेयर टिकनर की परीक्षा ले रहे थे. पहली गेंद पर जब टिकनर पुल शॉट खेलने से चूक गए तो उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प और मजाकिया अंदाज अपनाया.

सम्बंधित ख़बरें

IND vs NZ Blair Tickner
6,6,6...गेंदबाज ने बल्ले से काटा गदर! 23 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त
IND vs NZ Virat Kohli
जन्मदिन से पहले सरप्राइज...बाउंड्री पर खड़े थे विराट, ऐसे जीता दिल
Anshul Kamboj
10-2-22-2, वाह कंबोज... न्यूजीलैंड में चल गया ये तुरुप का इक्का
IND vs NZ Playing 11 Auckland ODI
4 पेसर, 2 ऑलराउंडर... स‍िराज-कुलदीप बाहर, प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव
IND vs NZ live score
किंग कोहली का बर्थडे से पहले 'एडवांस धमाका', ऑकलैंड में भारत की एकतरफा जीत

शॉर्ट गेंदों से परेशान होकर टिकनर ने क्रीज पर खड़े-खड़े अपने बल्ले से स्टंप्स की तरफ इशारा किया और हंसते हुए इशारों में कहा कि भाई, बार-बार बाउंसर फेंकने के बजाय गेंद सीधे विकेट पर क्यों नहीं डालते? उनका इशारा साफ था कि गेंदबाज को उन्हें परेशान करने के बजाय स्टंप्स को निशाना बनाना चाहिए. 

Advertisement

मैदान पर खिलाड़ियों का यह दोस्ताना और हल्का-फुल्का मजाक देखकर वहां मौजूद दर्शक भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए. भले ही टिकनर ने अपनी बल्लेबाजी के दौरान 23 गेंदों पर 1 चौका और 4 खौफनाक छक्के जड़कर 34 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली हो, लेकिन इस मजेदार जंग का अंत गेंदबाज के पक्ष में हुआ. 

टिकनर के इस इशारे के बाद भी गुरनूर बरार अपनी रणनीति पर कायम रहे और उन्होंने अपनी गेंदबाजी योजना नहीं बदली. ओवर की अगली गेंदों पर जब टिकनर ने शॉर्ट गेंद पर फिर से बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की तो बल्ले का टॉप एज लग गया और गेंद हवा में चली गई. विकेटकीपर केएल राहुल ने बाईं तरफ दौड़ते हुए एक आसान सा कैच लपका और टिकनर की पारी का अंत हो गया. 

विकेट मिलने के बाद गुरनूर बरार ने दोनों हाथ उठाकर आक्रामक अंदाज में जश्न मनाया, तो दूसरी तरफ आउट होने के बावजूद ब्लेयर टिकनर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान नजर आई. मैदान पर खेल भावना और मस्ती का यह बेहतरीन नजारा फैंस को खूब पसंद आ रहा है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कमरा नंबर 302 और बाथटब... गुरुग्राम के होटल में कैसे हुई UK के इंजीनियर की मौत? फैमिली में पसरा मातम |
    25 की उम्र में 3 बच्चों की बनीं मां, सिंगर की दो बार उजड़ी गृहस्थी, प्यार में मिला दर्द |
    Zerodha का बड़ा बदलाव... अब ₹5 लाख इंस्टेंट विड्रॉल, वीकेंड-हॉलिडे पर भी निकलेंगे पैसे |
    'तारक मेहता...' की 'सोनू' का पति संग रोमांटिक अंदाज, दिवाली पार्टी में किया डांस; गोल्डन साड़ी में छाईं झील, PHOTOS |
    कहां हैं बशीर जेब बलोच? BLA के नेतृत्व परिवर्तन के बाद उनकी मौत और जहर देने की कोशिश के दावों से सस्पेंस |
    जयपुर से अमेरिका की संसद तक... जानिए कौन हैं पिया डंडिया, हॉवर्ड से की पढ़ाई, अब चुनाव में गाड़े झंडे |
    VinFast ने किया धमाका... दिवाली से पहले 4 लाख रुपये सस्ती कर दी 7-सीटर कार |
    Gen Z Office Culture: वर्क फ्रॉम होम नहीं ऑफिस जाना चाहता है Gen Z, सामने आई रिपोर्ट |
    जाम से मिलेगी राहत, गौड़ चौक अंडरपास का 5 नवंबर से तीन दिन तक ट्रायल |
    17 साल में शुरू की गेमिंग, अब महीने में कमा लेते हैं 4 करोड़ से भी ज्यादा, जानिए Faker की कहानी
    Advertisement