Monsoon Haircare Tips: मॉनसून में ऑयली बालों से हैं परेशान? हफ्ते में एक दिन मुल्तानी मिट्टी में मिलाकर लगाएं ये एक चीज, जावेद हबीब ने बताया

बारिश और मॉनसून के मौसम में हवा में नमी का स्तर काफी बढ़ जाता है जिसकी वजह से स्कैल्प पर पसीना और नेचुरल ऑयल ज्यादा बनने लगता है. इसी कारण अक्सर बाल धोने के कुछ ही घंटों बाद अजीब से, चिपचिपे और बेजान नजर आने लगते हैं. इस चिपचिपाहट के कारण स्कैल्प के पोर्स बंद हो जाते हैं, जिससे डैंड्रफ और हेयर फॉल की समस्या दोगुनी हो जाती है.

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हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के अनुसार, बारिश के दिनों में महंगे केमिकल वाले प्रोडक्ट्स की जगह हफ्ते में सिर्फ एक बार मुल्तानी मिट्टी का हेयर मास्क लगाना चाहिए. उन्होंने अपने एक वीडियो में कहा, 'बाल ऑयली हैं, मॉनसून हैं, परेशान हैं. करना क्या है. मुल्तानी मिट्टी लीजिए उसमें थोड़ा पानी मिलाइए और बालों में लगा लीजिए. 5 मिनट तक रखना है और फिर शैंपू से धो लेना है. हफ्ते में एक बार इसे लगाना है.'

मुल्तानी मिट्टी एक नेचुरल क्लींजर और एब्जॉर्बेंट की तरह काम करती है जो स्कैल्प से अतिरिक्त तेल, पसीना और गंदगी को सोखकर बालों को एकदम हल्का, चमकदार और बाउंसी बनाती है. आइए जानते हैं इसे बनाने और लगाने का सही तरीका.

सामग्री

मुल्तानी मिट्टी (पाउडर) - 3 से 4 बड़े चम्मच (बालों की लंबाई के अनुसार)

ताजा दही - 2 बड़े चम्मच (ऑप्शनल- बालों को मॉइश्चराइज करने के लिए)

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जावेद हबीब ने हालांकि सिर्फ मुल्तानी मिट्टी और पानी से ही पेस्ट बनाने का तरीका बताया है इसलिए दही ऑप्शनल है.

पानी - पेस्ट बनाने के लिए आवश्यकतानुसार

बनाने और लगाने का सही तरीका

एक कांच या प्लास्टिक के बाउल में 3-4 चम्मच मुल्तानी मिट्टी पाउडर लें. इसमें 2 चम्मच दही, और जरूरत अनुसार पानी मिलाकर एक स्मूथ पेस्ट (न बहुत गाढ़ा, न बहुत पतला) तैयार कर लें.

जावेद हबीब ने हालांकि सिर्फ मुल्तानी मिट्टी और पानी से ही पेस्ट बनाने का तरीका बताया है इसलिए दही ऑप्शनल है.

तैयार पेस्ट को 5 मिनट के लिए ढककर रख दें ताकि मुल्तानी मिट्टी अच्छे से फूल जाए.

हेयर पैक लगाने से पहले बालों को मोटे दांतों वाली कंघी से अच्छे से सुलझा लें.

अपने बालों को छोटे-छोटे सेक्शन में बांटें. ब्रश या उंगलियों की मदद से इस पैक को जड़ों से लेकर बालों की पूरी लंबाई तक अच्छे से लगाएं.

जावेद हबीब ने इस मास्क को बालों में सिर्फ 5 मिनट रखने के लिए कहा है लेकिन आप चाहें तो इसे 15 से 20 मिनट के लिए ही लगा रहने दें. ध्यान रखें कि मुल्तानी मिट्टी को बालों पर पूरी तरह से सूखने या कड़क होने न दें, वरना धोते समय बाल टूट सकते हैं.

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20 मिनट बाद पहले सिर पर थोड़ा पानी डालकर मास्क को गीला करें और हल्के हाथों से मसाज करते हुए साफ करें. फिर सादे या हलके गुनगुने पानी से पूरे बालों को अच्छे से धो लें.

अगर जरूरत लगे तो केवल 1-2 मिनट के लिए माइल्ड या सल्फेट-फ्री शैम्पू का इस्तेमाल करें. आपके बाल बिना किसी चिपचिपाहट के रेशमी और बाउंसी नजर आएंगे.

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